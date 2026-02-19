Για την κομπίνα με τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ, το πώς ξεκίνησε η έρευνα και τη ζημιά που έχει προκληθεί στον Οργανισμό, μίλησε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Δεν είναι μικρό πράγμα, γι’ αυτό λέμε πως τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία ενήργησε από τη στιγμή που κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά», ανέφερε αρχικά η κ. Μιχαηλίδου και συνέχισε λέγοντας πως το σκάνδαλο «έγινε αντιληπτό το 2023, όταν μια δημόσια λειτουργός, που εκείνη την περίοδο τελούσε χρέη τμηματάρχη στην υπηρεσία ενός συγκεκριμένου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, των ανασφάλιστων υπερηλίκων, είχε αποσπαστεί στο γραφείο αρχηγού πολιτικού κόμματος».

Σύμφωνα με την υπουργό, η Αναστασία Χατζηδάκη «γύριζε πίσω πολύ συχνά στον φορέα και την έβλεπαν οι συνάδελφοί της και ο διοικητής, ενώ δεν είχε λόγο να γυρίσει. Ο διοικητής τότε προσπάθησε να καταλάβει τι έγινε και διέταξε αμέσως εσωτερικό έλεγχο. Η έρευνα αυτή κράτησε κάποιους μήνες μέσα στον ΟΠΕΚΑ και, όταν ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα, καταδείκνυαν 80 φακέλους κακοδιαχείρισης από τη συγκεκριμένη υπάλληλο».

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως, μεταξύ των περιπτώσεων, δίνονταν επιδόματα σε ανθρώπους που δεν είχαν συμπληρώσει τα 67 έτη, οι οποίοι εκ νόμου δεν δικαιούνται την υποστήριξη.

«Είναι ζημιά στον οργανισμό, είναι καταχρηστική συμπεριφορά από δημόσιο λειτουργό στην τσέπη και τα εισοδήματα κάποιων συμπολιτών μας που δεν τα δικαιούνταν. Απ’ ό,τι φαίνεται, ένα πρόσωπο είναι υπεύθυνο, ενώ ευθύνες έχει και ο άνθρωπος που ανέλαβε τη θέση της όταν αποσπάστηκε στο πολιτικό κόμμα. Οπότε η εισαγγελία ελέγχει αυτή τη στιγμή αυτήν που ξεκίνησε την όλη κατάσταση».

Στη συνέχεια, η υπουργός σημείωσε πως ερευνάται εάν η κ. Χατζηδάκη είχε κάποιο όφελος δίνοντας επιδόματα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.

«Εμείς το φέραμε στη δημοσιότητα και στο υπουργείο μας έχουμε μάθει να μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλί», επισήμανε η κ. Μιχαηλίδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.