«Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε δράσεις ευρείας κοινωνικής πολιτικής. Το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων Επιχειρήσεων σε θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στο Χώρο Εργασίας, ξεκινά αυτήν την εβδομάδα. Ογδόντα χιλιάδες εργαζόμενοι θα λάβουν αποζημίωση 100 ευρώ για την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής τους σε ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση τρίωρης διάρκειας». Αυτά δήλωσε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε στοιχεία από έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σχετικά με τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα οποία «το 50% των μελών του ΕΒΕΑ δεν έχει επιμορφωθεί ποτέ σε τέτοια θέματα, ενώ το 60% δήλωσε ότι θεωρεί απαραίτητη τη σχετική επιμόρφωση».

Αναφερόμενη στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «1.000 κοινωνικές κατοικίες, από ακίνητα είτε υπουργείων είτε των δήμων, θα διατεθούν σε οικογένειες και ζευγάρια που θα πληρούν τις προϋποθέσεις, με επιδότηση από το κράτος και με χαμηλό μίσθωμα».

Μέρος του ίδιου προγράμματος και η επιδότηση ενοικίου δημόσιων λειτουργών, που μετατίθενται σε νησιά, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές: «Έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο ξεκινά το 2026. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε το ποσό επιδότησης ενοικίου, το οποίο θα είναι γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, και θα προκύψει σε σχέση με την περιοχή μετάθεσης. Σε μία ορεινή μειονεκτική περιοχή, η οποία έχει χαμηλότερη αξία γης, θα είναι χαμηλότερο. Σε ένα νησί, το οποίο έχει η υψηλότερη αξία γης, αυτό θα είναι υψηλότερο», αποσαφήνισε η κ. Μιχαηλίδου.

«Προχωράμε σε ένα σημαντικό πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να προσφέρουμε ένα ποσοστό του ενοικίου, για να γίνει προσιτή η κατοικία. Όπως προκύπτει, οι δημόσιοι λειτουργοί, που θα δικαιούνται την επιδότηση ενοικίου, θα λάβουν 1 στα 12 ενοίκια από το κράτος και κάθε μήνα για τα υπόλοιπα 11 ενοίκια μια βοήθεια για να μπορούν να διαβιούν με αξιοπρέπεια», σημείωσε η υπουργός.

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο: «Ανοίγει σε μία εβδομάδα η πλατφόρμα του προγράμματος, όπου δίνουμε 10.000 ευρώ σε κάθε πολίτη που θέλει να μετεγκατασταθεί στον ακριτικό Έβρο». Διευκρίνισε δε ότι το πρόγραμμα δεν αφορά εποχιακούς ή προσωρινά μετακινούμενους εργαζόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

