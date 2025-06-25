Σε δείπνο εργασίας των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ συμμετείχε ο Δένδιας    

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε χθες το βράδυ στο δείπνο εργασίας των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη».

Συμμετείχα το βράδυ της Τρίτης 24/6/2025 στο δείπνο εργασίας των ΥΠΑΜ του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη.#NATO #NATOsummit #natosummit2025 #TheHague pic.twitter.com/7bfamZ2ABg — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 25, 2025

Πηγή: skai.gr

