Σε δείπνο εργασίας των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ συμμετείχε ο Δένδιας    

Με ανάρτηση στο Χ, ο υπουργός Άμυνας αναφέρει ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη»

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε χθες το βράδυ στο δείπνο εργασίας των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νίκος Δένδιας ΝΑΤΟ
