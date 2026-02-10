Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Alain Berset, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι που σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Είναι πραγματική χαρά που σας έχουμε εδώ. Πιστεύω ότι το θέμα που θα συζητήσουμε, και συγκεκριμένα η ενίσχυση του κράτους δικαίου μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας, αποτελεσματικής εποπτείας και ισχυρών θεσμικών αντιβάρων, αποτελεί βασική και διαρκή προτεραιότητα, τόσο για τη χώρα όσο και, θα έλεγα, για μένα προσωπικά.

Περάσαμε μια δύσκολη δεκαετία που έθεσε σε δοκιμασία τους θεσμούς και την κοινωνία μας, αλλά τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα γυρίσει σελίδα. Όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεσμών μας, πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις συστάσεις. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και οργανισμών που χαίρουν σεβασμού, όπως η Διεθνής Διαφάνεια, όπου βελτιώνουμε κάθε χρόνο τη θέση μας στην κατάταξη.

Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είμαστε εκεί όπου θα ήθελα να είμαστε, αλλά προχωράμε σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη αμφιβολία στις τάξεις των πολιτών μας και το κύριο ζήτημα φαίνεται να είναι η εμπιστοσύνη στις ικανότητες διακυβέρνησης, αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Γι' αυτό πιστεύω ότι είμαστε και φυσικοί εταίροι στη συζήτηση αυτών των θεμάτων.

Επίσης, μόλις ξεκινήσαμε μια πολύ σημαντική διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματός μας. Στην περίπτωσή μας, χρειάζονται δύο διαδοχικές κοινοβουλευτικές περίοδοι για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θέλω να είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και θεωρώ την ενίσχυση των θεσμών μας, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών μας στους θεσμούς, ως βασική προτεραιότητα γι’ αυτό το μεγάλο έργο αναθεώρησης του Συντάγματός μας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα.

Και πάλι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ και προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε.

Alain Berset: Σας ευχαριστώ θερμά, κ. Πρωθυπουργέ, γι’ αυτή την εγκάρδια υποδοχή σήμερα εδώ στην Αθήνα. Είναι τεράστια χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω ξανά.

Ο πρώτος λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ είναι για να σας ευχαριστήσω για την πολύ ισχυρή δέσμευση που αισθανόμαστε ότι έχουμε από την Ελλάδα στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και για την πολύ ισχυρή δέσμευση, θα έλεγα, για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, για την πολυμέρεια, για το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα που δέχονται ισχυρή πίεση. Δηλαδή το να υπάρχουν μέρη με σταθερότητα και ισχυρή μακροπρόθεσμη δέσμευση είναι ουσιαστικής σημασίας για την ήπειρο, και γι' αυτό είμαι τόσο ευτυχής που βρίσκομαι εδώ.

Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την πολύ ισχυρή υποστήριξη που αισθανόμαστε ότι έχουμε από την πλευρά της Ελλάδας όσον αφορά στη λογοδοσία και τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς λογοδοσία, το γνωρίζουμε αυτό. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, αυτό σημαίνει επίσης το έργο που έχουμε αναλάβει από κοινού και το οποίο η Ελλάδα υποστηρίζει με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Έχουμε πλέον περισσότερες από 35 χώρες που έχουν προσχωρήσει στην επιτροπή αξιώσεων και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο έργο που αρχίσαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη.

Είμαστε σήμερα εδώ, χθες ήμουν στους Δελφούς και ήταν μεγάλη χαρά να τους επισκεφθώ, όπως ήταν επίσης μεγάλη χαρά να δω την Αθήνα. Έχω, επίσης, κατά νου πόσο σημαντική είναι η μακραίωνη ιστορία της Ελλάδας για ολόκληρη την ήπειρο. Μας δώσατε τη δημοκρατία, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Σε μια εποχή που βρίσκεται υπό έντονη πίεση, πρέπει να επαναβεβαιώσουμε αυτή τη δέσμευση. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το κάνουμε και αυτό μαζί.

Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συναντηθούμε σήμερα εδώ, στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

