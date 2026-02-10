Ιγνατίου: Ο Ρούμπιο ψάχνει ημερομηνία για να επισκεφτεί την Ελλάδα

Στην αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναζητά ημερομηνία για να επισκεφτεί την Ελλάδα, προχώρησε από την Ουάσινγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου, για τον Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Όπως διευκρίνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην αμερικανική πρωτεύουσα, η επίσκεψη αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο και όχι τον Ντόναλντ Τραμπ, με την πληροφορία να προέρχεται από «σοβαρή πηγή», όπως σημείωσε.
