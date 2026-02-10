Λογαριασμός
Ιγνατίου: Ο Ρούμπιο ψάχνει ημερομηνία για να επισκεφτεί την Ελλάδα

Η επίσκεψη αφορά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και όχι τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, με την πληροφορία να προέρχεται από «σοβαρή πηγή»

Ρούμπιο

Στην αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναζητά ημερομηνία για να επισκεφτεί την Ελλάδα, προχώρησε από την Ουάσινγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου, για τον Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως διευκρίνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην αμερικανική πρωτεύουσα, η επίσκεψη αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο και όχι τον Ντόναλντ Τραμπ, με την πληροφορία να προέρχεται από «σοβαρή πηγή», όπως σημείωσε.

TAGS: Μιχάλης Ιγνατίου Ντόναλντ Τραμπ Μάρκο Ρούμπιο
