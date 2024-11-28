Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Zhao Leji.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συζητήθηκε η διμερής συνεργασία, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού και της ναυτιλίας.

Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για την ανάγκη ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα για τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι η στρατηγική της Ευρώπης για τον περιορισμό του κινδύνου (de-risking) έχει στόχο να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού της και να εξισορροπήσει το εμπορικό της ισοζύγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.