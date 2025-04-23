Στήριξη των Ιονίων νήσων ζητά ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν 

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης των Ιονίων νήσων, λόγω των συνεχών κατολισθήσεων και της παράκτιας διάβρωσης του εδάφους.

Στην ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής τονίζει, ότι τα Ιόνια νησιά με την έντονη εμπορική και τουριστική δραστηριότητά τους, συμβάλουν κομβικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η οικονομική ενίσχυση των παράκτιων περιοχών τους, όπως επίσης και η παροχή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

Οι παράκτιες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε ένα ευάλωτο και δυναμικό καθεστώς, λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης και των φυσικών διεργασιών, που αλλάζουν τη μορφολογία τους, αλλά και εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που επιφέρουν σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την παράκτια διάβρωση του εδάφους, όπως επίσης και από τις κυματικές δράσεις. Τα Ιόνια Νησιά συμβάλουν δυναμικά στο εμπόριο, στις μεταφορές και στον τουρισμό, προσφέροντας ένα τεράστιο πεδίο οικονομικής ανάπτυξης και επαγγελματικής δραστηριότητας στην ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με έγγραφο της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, το οποίο υπογράφει ο Περιφερειάρχης κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, αναφέρονται τα εξής:

«Κατόπιν μακροχρόνιων ερευνών και μελετών έχει διαπιστωθεί ότι η περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην παράκτια διάβρωση και η πλέον επιρρεπής σε συνεχείς και υψηλές σεισμικές δονήσεις παγκοσμίως. Αναφέρονται τα νησιά Κέρκυρα Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει μετ΄ επιτάσεως το θέμα αυτό, καθώς η επίλυση του προβλήματος απαιτεί και άμεση Ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα στηρίξει με κάθε οικονομικό τρόπο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων περιοχών;

2. Θα χρηματοδοτήσει εθνικές πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην προστασία των κατοίκων των παράκτιων περιοχών από τις επιπτώσεις που προκαλούνται από τη διάβρωση του εδάφους;

Πηγή: skai.gr

