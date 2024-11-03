Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου

Με αναφορά στην οικονομία και τις μειώσεις φόρων ξεκίνησε τον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης, σε κείμενο που ανάρτησε στο facebοοκ το πρωί της Κυριακής, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι σταδιακές, αλλά δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις των φόρων παραμένουν κεντρική μας επιλογή». Τόνισε, επίσης, ότι «το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο και τίθεται σε διαβούλευση, περιλαμβάνει 12 σημαντικές φοροελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα στο 2025».

«Η καλή πορεία της οικονομίας και η αύξηση των δημοσίων εσόδων από τη μείωση της φοροδιαφυγής μεγεθύνει και το εύρος της κοινωνικής μας πολιτικής» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλή σας ημέρα και καλό μήνα σε όλες και όλους! Πρώτη ανασκόπηση του Νοεμβρίου λοιπόν και ξεκινώ αμέσως, χωρίς καθυστερήσεις!

Οι σταδιακές, αλλά δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις των φόρων παραμένουν κεντρική μας επιλογή. Αυτές γίνονται εφικτές χάρη στα αυξημένα έσοδα του κράτους, που επιτυγχάνουμε τόσο με την ανάπτυξη της οικονομίας -μέσα από την αύξηση του ΑΕΠ και τη μείωση του χρέους, δύο τομείς στους οποίους η χώρα μας πρωταγωνιστεί σήμερα στην Ευρώπη- όσο και με τη μείωση της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία σχετικά με τη μείωση αυτής της κοινωνικά άδικης πρακτικής, με την οποία βρισκόμαστε σε διαρκή πόλεμο, δείχνουν ότι έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο. Αυτό κατέστη δυνατό και χάρη στον νέο τρόπο λειτουργίας της ΑΑΔΕ, που αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως το myData και τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική μείωσης των φόρων μέχρι το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής μας θητείας, το 2027. Μία πολιτική που έχει συνεισφέρει και στη συνεχή συρρίκνωση της ανεργίας. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω στο 9,3% από το 17,5% που ήταν το 2019, σημειώνοντας χαμηλό 15ετιας (το χαμηλότερο ποσοστό από τον από Μάιο του 2009). Χαίρομαι ιδιαίτερα που χάρη στις πολιτικές μας για τη στήριξη της οικογένειας μειώνεται σημαντικά τόσο η ανεργία των γυναικών, από 21,6% τον Σεπτέμβριο 2019 σε 11,4% σήμερα, αλλά και των νέων κάτω των 25 ετών, από 39,3% τον Σεπτέμβριο 2019 σε 16,3% σήμερα. Η Ελλάδα εργάζεται!

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο και τίθεται σε διαβούλευση, περιλαμβάνει 12 σημαντικές φοροελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα στο 2025. Τις είχα προαναγγείλει τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ και τις υλοποιούμε. Αναφέρω ορισμένες: κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων με «μπλοκάκι» με όφελος 400-500 ευρώ. Ειδικά για φυσικά πρόσωπα -αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις- που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, μειώνεται κατά 50% στο ελάχιστο το τεκμαρτό εισόδημα. Ακόμη, θεσπίζεται τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος που θα παρέχεται σε όσους ιδιοκτήτες νοικιάζουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις ακίνητα που έως πρότινος κρατούσαν κλειστά, αλλά και έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα. Ικανοποιείται το αίτημα των νοσοκομειακών για αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 22% των εφημεριών του ΕΣΥ. Χορηγούνται περαιτέρω κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ενώ ορίζονται σαφείς προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις, εκπτώσεις στους συνεπείς και ποινές στους κρατικούς λειτουργούς σε περίπτωση αμέλειας.

Η καλή πορεία της οικονομίας και η αύξηση των δημοσίων εσόδων από τη μείωση της φοροδιαφυγής μεγεθύνει και το εύρος της κοινωνικής μας πολιτικής. Γιατί εκεί κατευθύνουμε και θα κατευθύνουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και των πλεονασμάτων. Παράδειγμα, το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού 345 εκ. ευρώ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, ενώ παράλληλα αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των γευμάτων ανά ημέρα (από 217.000 σε 231.000), όσο και ο αριθμός των Δήμων που υλοποιείται το Πρόγραμμα (από 133 σε 153), αλλά και ο αριθμός των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν (από 1.658 σε 1.882).

Μια ακόμη δράση με κοινωνικό πρόσημο, η οποία αφορά τα άτομα με αναπηρία. Μέσω του Προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης θα χορηγηθεί voucher ύψους 800 ευρώ το μήνα (ανά παιδί) σε 2.500 παιδιά και τις οικογένειές τους. Το Πρόγραμμα, αξιοποιώντας πόρους 35 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης για την ενδυνάμωση οικογενειών που έχουν παιδιά με αναπηρία ή με αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών διαταραχών, από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 6 ετών. Με την ευκαιρία να πω ότι η χώρα μας είναι πρώτη στην ΕΕ στην άντληση πόρων από το ΤΑΑ ως ποσοστού του ΑΕΠ και 5η ως προς τις εκταμιεύσεις. Μάλιστα, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε το 5ο αίτημα για τα επόμενα 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο. Αλλά και σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, είμαστε στην 4η θέση στις απορροφήσεις με βάση τις πληρωμές που έχουν γίνει. Οι εποχές που η Ελλάδα βρισκόταν σταθερά στις τελευταίες θέσεις απορρόφησης κοινοτικών πόρων αποτελούν πλέον παρελθόν, προς όφελος τόσο της κοινωνίας, όσο και της πραγματικής οικονομίας, αλλά και της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων.

Θα συνεχίσω με τα καλά νέα για ένα εμβληματικό έργο που θα αλλάξει την εικόνα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας. Υπογράφηκε από την αρμόδια Επίτροπο η χρηματοδότηση της μετατροπής του Φαληρικού Όρμου σε ένα μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο 541 στρεμμάτων, έναν πράσινο και «ζωντανό» χώρο που θα αναβαθμίσει όλες τις γειτονικές περιοχές. Ο προϋπολογισμός αυτού του μέγα-πρότζεκτ είναι 370 εκ. ευρώ και ήδη η ΕΕ ενέκρινε τα πρώτα 93 εκ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την υλοποίησή του. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου βρισκόταν στα πρόθυρα της απένταξης από την ΕΕ. Στις κυβερνητικές προσπάθειες για τη «διάσωση» του έργου συνέβαλε καθοριστικά ο νέος Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, τον οποίο και συγχαίρω. Το πάρκο θα είναι ανοιχτό στο κοινό δωρεάν, πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, θα λειτουργεί με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και θα φυτευτεί με σχεδόν 3.000 δέντρα. Η ανάπλαση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και λειτουργίας το 2029, θα δώσει στην αθηναϊκή Ριβιέρα έναν σύγχρονο και μεγάλο δημόσιο πνεύμονα πρασίνου. Το έργο περιλαμβάνει αντιπλημμυρική προστασία, θεματικές παιδικές χαρές, χώρους εκδηλώσεων και ένα αθλητικό κέντρο, ενώ οι εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 θα επαναχρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Όπως ανέφερε και η Επίτροπος Φερέιρα, το πάρκο θα αποτελέσει πρότυπο για το πώς οι αστικές επενδύσεις μπορούν να σχεδιαστούν με βιώσιμο, αισθητικό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο. Προσθέτω, με τη σειρά μου, πως αυτό το έργο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη τόσο της περιοχής όσο και ολόκληρης της Αττικής.

Ένα θετικό νέο για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, και ειδικά όσους εργάζονται ή κυκλοφορούν και διασκεδάζουν κάθε Σαββατοκύριακο έως αργά, είναι το νέο ωράριο του μετρό της Αθήνας για τις γραμμές 2 και 3 που επεκτείνεται. Από εδώ και στο εξής κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, τα δρομολόγια θα εκτελούνται έως τις 2 τα ξημερώματα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η τελευταία γραμμή θα αναχωρεί από το Σύνταγμα προς Πειραιά, Ανθούπολη, Ελληνικό και Χαλάνδρι κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 2 το βράδυ. Τι άλλο σημαίνει; Ασφαλέστερες και πιο φθηνές μεταφορές για όλους κατά τις νυχτερινές ώρες. Επόμενος στόχος μας είναι η σύνδεση των γραμμών του μετρό κατά τις νυχτερινές ώρες κάθε Παρασκευή και Σάββατο και με συγκεκριμένες γραμμές λεωφορείων ώστε να υπάρχει ένα πιο πυκνό δίκτυο εξυπηρέτησης των πολιτών. Είναι στρατηγικός μας στόχος να ενισχύσουμε τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στις πόλεις βελτιώνοντας τις παρεχόμενες δημόσιες μεταφορές πάντα υπέρ των πολλών.

Και επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα (δεν το λέμε μόνο, αλλά το αποδεικνύουμε με τα Σχέδια Ανάπτυξης όλων των Περιφερειών της χώρας με στόχο τη διπλή σύγκλιση) στρέφουμε ευρωπαϊκούς πόρους σε εκτός Αττικής περιοχές. Προ ημερών εγκρίθηκαν οι πρώτες 67 προτάσεις συνολικού ύψους 30,2 εκ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ και αφορούν στη δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται έργα για τη δημιουργία ή και την ανάδειξη μονοπατιών στην Εύβοια, στο Σουφλί, στις Οινούσσες, στην Κάλυμνο, στα Τζουμέρκα, στα Αστερούσια της Κρήτης, στην Κάλυμνο, στη Φολέγανδρο, στη Νάξο, στη Δονούσα, στην Ηρακλειά, στο Άνω Κουφονήσι, στη Σχοινούσα, στη Δράμα και στα Γεράνεια Όρη. Επιπλέον, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, και Πελοποννήσου θα υπάρξει και δεύτερος γύρος αξιολόγησης των υπόλοιπων προτάσεων. Το δίκτυο των πεζοπορικών μονοπατιών θα συμβάλλει στη διατήρηση με και την προστασία της υπαίθρου μας αναδεικνύοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά τους με σημαντική τη συμβολή του στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως σε περιοχές «λαβωμένες» από φυσικές καταστροφές.

Θα μείνω στην Περιφέρεια για άλλο ένα σημαντικό έργο με κοινωνική ανταποδοτικότητα. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 17 νέων σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Τα νέα κτήρια θα είναι βιοκλιματικά και θα καλύψουν τις ανάγκες 5.000 μαθητών σε 9 περιφερειακούς Δήμους της κεντρικής Μακεδονίας που έχουν αυξανόμενο μαθητικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, στους Δήμους Νεάπολης Συκεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Καλαμαριάς, Πυλαίας Χορτιάτη και Κατερίνης. Οι 17 σχολικές μονάδες, βάσει της σύμβασης, θα παραδοθούν σε 24 μήνες από την κατασκευαστική εταιρεία που αναλαμβάνει, επιπλέον, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για 25 χρόνια, την ασφάλιση, τη φύλαξη και την καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων και όλους τους λογαριασμούς (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας και Internet)!

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας και της βίας μεταξύ ανηλίκων – ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που απαιτεί πολυεπίπεδη προσέγγιση. Εφαρμόζονται μέτρα ήπιας αστυνόμευσης, από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία που συγκεντρώνονται νέοι και έχουν σημειωθεί περιστατικά. Μονο την τελευταία εβδομάδα σε όλη την επικράτεια έχουν πραγματοποιηθεί 6.166 έλεγχοι ατόμων, 334 προσαγωγές, 227 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 272 παραβάσεις.

Θα περάσω στον τομέα της Δικαιοσύνης για έναν πρώτο απολογισμό από την εφαρμογή του Δικαστική Χάρτη, δύο μήνες αφότου ξεκίνησε η υλοποίηση αυτής της, χωρίς υπερβολή, ιστορικής μεταρρύθμισης. Έχουμε λοιπόν, τα εξής δεδομένα σε σχέση με το χρόνο απονομής Δικαιοσύνης: στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Ποινικό Τμήμα στην Ευελπίδων, λόγω της αύξησης των ποινικών ακροατηρίων, δικάζονται ημερησίως τουλάχιστον 50 περισσότερες υποθέσεις σε σχέση με πέρυσι. Στο Πολιτικό Τμήμα, οι Δικαστές που υπηρετούν εκεί, από 12-14 υπηρεσίες που έκαναν πέρσι έχουν πλέον μόλις 3-4, γεγονός που τους επιτρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη και έκδοση αποφάσεων. Σε όλα τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία της χώρας έχουν επαναπροσδιοριστεί σε συντομότερο χρόνο οι υποθέσεις, λόγω αύξησης των Δικαστών. Μόλις ολοκληρωθεί η επιμόρφωση των πρώην Ειρηνοδικών τον προσεχή Μάιο, θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση με επαναπροσδιορισμό της εκδίκασης υποθέσεων και στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Είναι τεράστια η αλλαγή που γίνεται και είναι αναμενόμενες ορισμένες δυσκολίες τώρα στην αρχή, αλλά ήδη τα πρώτα δείγματα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Θυμίζω ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, μόνο από τις αλλαγές στο Δικαστικό Χάρτη, εκτιμά μείωση του χρόνου απονομής Δικαιοσύνης από 17 έως 25% που σημαίνει ότι αν τηρηθεί ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει, στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε προσεγγίσει ή και αγγίξει τους στόχους μας να είμαστε κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Μεγάλη ώθηση προς αυτήν την κατεύθυνση θα δώσει και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται σημαντικές αλλαγές, ώστε οι διαδικασίες για την επίλυση αστικών διαφορών μεταξύ πολιτών να γίνουν πιο απλές και γρήγορες, με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, όπως η εμπορική διαμεσολάβηση, η διαιτησία και η δικαστική μεσολάβηση, ώστε να μην καταλήγουν όλες οι υποθέσεις στα δικαστήρια. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο ψηφιακά εργαλεία, για παράδειγμα όλα τα έγγραφα μιας υπόθεσης -από την κατάθεση της αγωγής μέχρι και την αμετάκλητη απόφαση- θα καταχωρίζονται πλέον σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο. Είναι ένα τιτάνιο έργο που όταν υλοποιηθεί πλήρως θα θεραπεύσει παθογένειες δεκαετιών στον εξαιρετικά κρίσιμο τομέα της Δικαιοσύνης.

Με την ευκαιρία να συγχαρώ την ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους παγκόσμιους τελικούς του διαγωνισμού εικονικής δίκης στο Δίκαιο του Διαστήματος «Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition» που οργανώθηκαν πρόσφατα στο Μιλάνο. Συμμετείχαν 70 Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και αξιολογητές ήταν τρεις δικαστές από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την επιτυχία τους, προφανώς αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας. Μπράβο λοιπόν στην Χρυσή Βορλόου, τον Ευάγγελο Γαζή και τη Ρεγγίνα Κουρτίδη, αλλά και στον επίσης άξιο καθηγητή -«προπονητή» τους Γεώργιο Κυριακόπουλο και τους «βοηθούς» του Γιώργο Χατζηχαραλάμπους και Βέρα Παλιαλέξη. Η αριστεία -που λοιδορείται από ορισμένους- είναι προϊόν της σοβαρής συλλογικής δουλειάς που γίνεται στα ελληνικά ΑΕΙ, όπως η Νομική Αθηνών. Μακάρι να δούμε και άλλες πολλές τέτοιες «κατακτήσεις».

Είχα δεσμευτεί προσωπικά στη συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των Ελλήνων καλλιτεχνών ότι θα ιδρυθεί και στην Ελλάδα -ομολογουμένως με ασύγγνωστη καθυστέρηση- Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Το κάνουμε. Το σχετικό νομοσχέδιο που προέκυψε ύστερα από διάλογο εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων, παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και προωθείται σε δημόσια διαβούλευση. Να θυμίσω ότι είχε γίνει το 2007 μια απόπειρα αλλά δεν προχώρησε λόγω των αντιδράσεων των ΑΕΙ. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο; Ιδρύεται Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, πανεπιστημιακού επιπέδου στα πρότυπα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, υπαγόμενη στο Υπουργείο Παιδείας, που θα οργανώνει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών στο θέατρο, στον χορό και στη μουσική. Η εισαγωγή των υποψηφίων θα γίνεται χωρίς συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά με ειδικές εξετάσεις, όπως και στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ωστόσο οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έχουν απολυτήριο λυκείου. Θα έχει πέντε τμήματα που προέρχονται από την ενσωμάτωση των υφιστάμενων σχολών του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Τα πτυχία τους θα αναβαθμιστούν -ένα σωστό αίτημα των καλλιτεχνών- για πρόσβαση στο Δημόσιο. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού που έχει και αξιακή διάσταση. Δεν μπορεί το θέατρο, ο χορός και η μουσική να αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα που τις γέννησε, σαν δευτερεύουσες τέχνες.

Με δύο μείζονα γεγονότα που έχουν να κάνουν με άλλες Τέχνες θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση. Το πρώτο είναι το Μουσείο Ελύτη, που εγκαινιάστηκε προχθές στην Πλάκα. Τα έργα αποκατάστασης του διατηρητέου κτηρίου είχαν ξεκινήσει το 2013 επι της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, μετά από πρόταση της Ιουλίτας Ηλιοπούλου. Στο Μουσείο φιλοξενείται πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, έγγραφα, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα του Οδυσσέα Ελύτη και θα είναι προσβάσιμο για μελετητές και ιστορικούς. Μια οφειλόμενη Κιβωτός Μνήμης αφιερωμένη στον Νομπελίστα Ποιητή μας.

Το άλλο γεγονός είναι η γιορτή του κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, το διάσημο Φεστιβάλ της πόλης που γίνεται φέτος 65 χρονών, πιο ώριμο και μεστό από ποτέ. Η χαρά των σινεφίλ! Ξεκίνησε την Πέμπτη και φιλοξενεί 252 ταινίες και μεγάλα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου. Η έναρξη είχε έντονο ελληνικό στοιχείο, όπως έμαθα, με την προβολή της ταινίας Maria του Χιλιανού δημιουγού Πάμπλο Λαραΐν, όπου η Αντζελίνα Τζολί ενσαρκώνει τη θρυλική Μαρία Κάλλας. Σας προτρέπω να τη δείτε – ανυπομονώ κι εγώ να την παρακολουθήσω!

Κάπου εδώ σας αφήνω. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή!

Πηγή: skai.gr

