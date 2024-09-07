Με την παρουσία του στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 88ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης και με περιοδεία στα περίπτερα της έκθεσης ξεκίνησε η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Στον αγιασμό χοροστάτησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον κ. Μητσοτάκη σημείωσε: "Σας ευχαριστούμε που μαζί με τους συνεργάτες σας εργάζεστε για το καλό του τόπου μας".

Την 88η ΔΕΘ, στην οποία τιμώμενη χώρα είναι η Γερμανία, εγκαινιάζουν απόψε, στις 7.30 το βράδυ, ο πρωθυπουργός και ο Γερμανός αντικαγκελάριος και Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Προστασίας του Κλίματος Robert Habeck.

Αμέσως μετά τον αγιασμό ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΔΕΘ- Ηelexpo Τάσο Τζήκα και τα μέλη της διοίκησης της εταιρίας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού και διμερούς ενδιαφέροντος με έμφαση στην οικονομία, την ενέργεια και το Μεταναστευτικό.

Ο κ. Habeck συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ε.Ε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και επανέλαβε ότι στόχος του είναι η πεταιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων.

Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Στη συζήτηση για τα ενεργειακά υπογράμμισε τη σημασία περισσότερων ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και διασυνδέσεων, καθώς παρατηρούνται στρεβλώσεις που επηρεάζουν τη συνολική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση του Μεταναστευτικού, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική.

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, παρεμβάσεις σε επιδόματα και αλλαγές στο επίδομα ανεργίας βρίσκονται στη λίστα των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, κατα την εναρκτήρια ομιλία του στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ, στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο.

