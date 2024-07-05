Τη Λευκάδα επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Πρέβεζας και Άρτας.

Πρόκειται για την κατασκευή νέου δικτύου αγωγών, δεξαμενών και αντλιοστασίων, μήκους 104 χιλιομέτρων που θα εξυπηρετεί περισσότερους από 150.000 κατοίκους των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα υδραγωγεία, τα οποία δεν επαρκούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός πως εθνικής εμβέλειας έργα υποδομής «έχουν περάσει από τη φάση της μελέτης και του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης και της παράδοσης» προκειμένου «να κάνουν τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων καλύτερη».

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού:

«Κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, συγχαίροντας την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και όλους τους τοπικούς παράγοντες, ειδικά της Λευκάδας, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον βουλευτή σας, για τον πολύ καλό συντονισμό και την ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε, προκειμένου να φτάσουμε σήμερα στην ευχάριστη στιγμή να υπογράφουμε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο.

Ένα έργο το οποίο, όπως είπε και ο Νίκος Ταχιάος, μας υποχρέωσε ως κυβέρνηση να "βουτήξουμε" βαθιά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι εξασφαλίζουμε την απαραίτητη χρηματοδότησή του.

Το λέω αυτό διότι ο αρχικός προγραμματισμός της κυβέρνησης ήταν να εντάξει το έργο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν όμως κατέστη εμφανές ότι, όσο γρήγορα κι αν τρέχουμε, δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε τις ασφυκτικές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης, πήραμε την πολιτική απόφαση να χρηματοδοτήσουμε το πολύ σημαντικό αυτό έργο εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.

Και το κάναμε διότι ακριβώς στην προτεραιοποίηση των έργων σε εθνικό επίπεδο, τα έργα τα οποία σχετίζονται με τη σωστή, με τη χρηστή διαχείριση του νερού, έρχονται πάντα σε πρώτη προτεραιότητα, για λόγους τους οποίους νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε απόλυτα.

Το έργο, το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται άμεσα, είναι από τα μεγαλύτερα νέα έργα ύδρευσης στην πατρίδα μας. Θα καλύψει τις ανάγκες 150 χιλιάδων συμπολιτών μας, πρωτίστως τις ανάγκες της Λευκάδας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι κι ένα έργο, κύριοι Περιφερειάρχες, το οποίο ενώνει τρεις Περιφερειακές Ενότητες, παίρνοντας νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και μεταφέροντάς το μέχρι τη Λευκάδα, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία υποδομή ύδρευσης όλης αυτής της περιοχής, η οποία θα αντέξει στον χρόνο, θα αντέξει στις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και θα εξασφαλίσει για πολλές δεκαετίες βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές τις οποίες και θα καλύπτει.

Όπως γνωρίζετε, η κλιματική κρίση είναι πια μαζί μας. Βλέπετε τις συνέπειές της κάθε μέρα γύρω μας. Μία από τις συνέπειές της έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είμαστε πια απολύτως βέβαιοι ότι αυτά τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν για τις βροχοπτώσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέλλον. Αυτό μας υποχρεώνει, όλες και όλους, να είμαστε διπλά προσεκτικοί στη διαχείριση του νερού.

Αυτό αφορά όλες και όλους: το κεντρικό κράτος, το οποίο κατασκευάζει υποδομές οι οποίες εξασφαλίζουν ελάχιστες διαρροές αλλά και καλή ποιότητα νερού, που ανακουφίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα της Λευκάδας από τις πολλές γεωτρήσεις. Αυτή η πρωτοβουλία αφορά όμως και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις κοινότητες και τελικά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε το νερό ως ένα πολύτιμο αγαθό. Να μην το σπαταλάμε αλόγιστα και να αλλάξουμε, θα έλεγα, συνολικά τη νοοτροπία μας για τον τρόπο με τον οποίο το καταναλώνουμε. Αυτό δεν αφορά μόνο το έργο αυτό, αφορά συνολικά ολόκληρη την πατρίδα μας.

Είμαι απολύτως σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί και ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι το είπε καλά ο Υπουργός, και η καταγωγή πολλών στελεχών της ΤΕΡΝΑ από τη Λευκάδα, θα βοηθήσει και αυτό με τον τρόπο του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο το έργο αυτό να παραδοθεί εντός αυτής της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαι σίγουρος ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί.

Τελειώνοντας, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι και άλλα σημαντικά έργα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη της Λευκάδας, είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα.

Ο δρόμος ο οποίος συνδέει την Αμφιλοχία με την Πρέβεζα, η Αμβρακία Οδός, έχει πια ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από τον περασμένο Ιούνιο. Και με πολύ γρήγορους ρυθμούς -θα το βλέπετε και εσείς κάθε φορά που φεύγετε από τη Λευκάδα-, ολοκληρώνεται και το κομμάτι το οποίο θα συνδέει τελικά τη Λευκάδα με το 'Ακτιο, αλλά και με την Αμβρακία Οδό, έτσι ώστε να μπορέσουμε, μέχρι το τέλος του 2024, το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2025, να εξασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στη Λευκάδα θα είναι γρήγορη και απολύτως ασφαλής.

Και η εικόνα αυτή την οποία είδα σήμερα, ερχόμενος προς τη Λευκάδα, είναι μια εικόνα, κυρίες και κύριοι, την οποία τη συναντώ σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Είχα πει πριν από πέντε χρόνια ότι ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Το εργοτάξιο αυτό το βλέπουμε όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας σήμερα. Έχουμε περάσει πια από τη φάση της μελέτης και του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης και της παράδοσης πολλών σημαντικών έργων εθνικής, περιφερειακής, τοπικής εμβέλειας, που κάνουν τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων καλύτερη.

Αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής μας. Αυτή είναι η κεντρική προτεραιότητα την οποία υπηρετεί η κυβέρνησή μας. Η εμπιστοσύνη με την οποία μας περιέβαλε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 μας επιβάλλει να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα. Να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να διορθώσουμε ατέλειες και προβλήματα του παρελθόντος, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε, με γνώμονα τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και κάνοντας πάντα τις ορθές πολιτικές επιλογές.

Να κλείσω, μιας και μιλήσαμε για το νερό, κ. Περιφερειάρχα, λέγοντάς σας ότι η ύδρευση της Κέρκυρας θα είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση, την οποία θέλουμε να την εξετάσουμε και πάλι, από μηδενική βάση, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα με τρόπο ουσιαστικό, μόνιμο και βιώσιμο.

Με το καλό, να βρεθούμε και πάλι εδώ για την επίσημη παράδοση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Σας ευχαριστώ πολύ».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επισήμανε τα εξής:

«Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η κάλυψη των σημερινών αλλά και των μελλοντικών υδατικών αναγκών των εξυπηρετούμενων περιοχών, αλλά και η μείωση της υπεράντλησης νερού από γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα ποιοτικά αλλά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτινων συστημάτων της περιοχής».

«Θα γλιτώσουμε απώλειες νερού, θα έχουμε την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση νερού, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο στο νερό, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό στη διαχείριση αυτού του αγαθού που αφορά όλους μας», σημείωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ως προς την ταυτότητα του έργου τα εξής:

Το νέο δίκτυο αγωγών, δεξαμενών και αντλιοστασίων, μήκους 104 χιλιομέτρων, θα εξυπηρετεί περισσότερους από 150.000 κατοίκους των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα υδραγωγεία, τα οποία δεν επαρκούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Έχει σχεδιαστεί να καλύπτει τη μέγιστη ημερήσια ζήτηση της θερινής περιόδου, κατά την οποία ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται απότομα, για περίοδο 40 ετών.

Με τη νέα υποδομή θα ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες που διαπιστώνονται σήμερα, οι οποίες υπολογίζονται στο 30%, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύτιμων υδατικών πόρων, ενώ χάρη στην ορθολογική διανομή του νερού θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα υπεράντλησης από γεωτρήσεις.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Να επισημανθεί, τέλος ότι ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία νωρίτερα να επισκεφθεί τα έργα στο οδικό δίκτυο που συνδέει το 'Ακτιο με τη Λευκάδα και περιόδευσε στο κέντρο της Λευκάδας, όπου συνομίλησε με πολίτες, τουρίστες, επιχειρηματίες και εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό.

Εν συνεχεία, ο κ. Μητσοτάκης προήδρευσε σε συσκέψεις με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

