Την καθαίρεση του Φρέντη Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές καυτηριάζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «καινοφανή πρακτική και την προαναγγελθείσα κατάληξη μίας διαδικασίας με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου».

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει εκ νέου την υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δοθεί άμεσα η δυνατότητα στον κ. Μπελέρη, εκλεγμένο πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρίσταται στις εργασίες του, αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του στις 16 Ιουλίου στο Στρασβούργο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών



«Η σημερινή απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Αλβανίας για έκπτωση του Φρέντι Μπελέρη χωρίς καν να έχει πριν ορκιστεί Δήμαρχος Χειμάρρας συνιστά καινοφανή πρακτική και την προαναγγελθείσα κατάληξη μίας διαδικασίας με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου.



»Η Ελλάδα είχε εγκαίρως εκφράσει την έντονη ανησυχία της για τη στέρηση του τεκμηρίου αθωότητας, την ακεραιότητα της αποδεικτικής διαδικασίας, την απαγόρευση ορκωμοσίας και τη δυσανάλογη ποινή που επιβλήθηκε, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι ο Δήμος Χειμάρρας διοικείται για ένα έτος από μη νομιμοποιημένα πρόσωπα.



»Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει εκ νέου την υποχρέωση των αλβανικών αρχών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δοθεί άμεσα η δυνατότητα στον κ. Μπελέρη, εκλεγμένο πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρίσταται στις εργασίες του, αρχής γενομένης από την Ολομέλειά του στις 16 Ιουλίου στο Στρασβούργο».

Πηγή: skai.gr

