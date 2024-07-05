Αναφορά στο περιστατικό με τον Λευτέρη Αυγενάκη, χωρίς να τον κατονομάζει, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως οι πολίτες έχουν υψηλές απαιτήσεις ως προς τη συμπεριφορά των πολιτικών. «Τίποτε δεν ενοχλεί τους πολίτες περισσότερο από συμπεριφορές όσων κατέχουν εξουσία, οι οποίες προβάλλουν μια εικόνα ότι οι πολιτικοί είναι σε διαφορετική συνομοταξία πολιτών που μπορούν να φέρονται με έναν τρόπο διαφορετικό. Αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, διότι τραυματίζουν συνολικά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να ξαναχτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Συνέχισε λέγοντας ότι «η χώρα έχει περάσει πολλά και πως η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς έχει τραυματιστεί».

«Σήμερα συμπληρώνονται, θυμίζω, εννέα χρόνια από το τραγελαφικό δημοψήφισμα του 2015, το οποίο ίσως αποτέλεσε την κορωνίδα στο κρεσέντο του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας που τόσο ταλαιπώρησε τη χώρα. Γι' αυτό και θα επιμείνω προσωπικά σε ζητήματα ήθους και ύφους της πολιτικής συμπεριφοράς. Γιατί αυτά μερικές φορές στο μυαλό των πολιτών έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία από την αποτελεσματικότητα».

Πραγματική μείωση στις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ακρίβειας λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε στοιχεία που δείχνουν όχι απλά περιορισμού του πληθωρισμού, αλλά και πραγματική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ.

«Είναι μια πρώτη ενθαρρυντική ένδειξη ότι ο πόλεμος που έχουμε κηρύξει στην ακρίβεια αρχίζει και φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Προφανώς και η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί έως ότου ο πληθωρισμός επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδά του και θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε μια αγορά που λειτουργεί με διαφάνεια, με σωστούς κανόνες, με πραγματικό ανταγωνισμός, χωρίς ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές» είπε.

Συμπλήρωσε ότι θα επιμείνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει αντιμετώπιση στο ζήτημα των διαφοροποιημένων τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων «έτσι ώστε χώρες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια να μην αναγκάζονται να πληρώνουν οι πολίτες τους ακριβότερα για ίδια προϊόντα. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε στην επιστολή μου αναγνωρίζοντας την ορθότητα αυτών των επιχειρημάτων και αναμένω και από την Ευρώπη να αναλάβει τις δικές της πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο έχει και ευρωπαϊκή διάσταση» σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προσλήψεις 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών και στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.