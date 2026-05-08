«Πόσο χαίρομαι Παναγιώτατε που σας υποδέχομαι και πάλι. Σας έλεγα στα σκαλιά ότι η μέρα ξεκίνησε συννεφιασμένη αλλά τη αφίξει σας βγήκε ένας λαμπρός ήλιος, συμβολικό νομίζω της αισιοδοξίας την οποία πάντα κομίζετε αυτούς τους ταραγμένους και δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ζητώ συγνώμη που δεν μπόρεσα να παραβρεθώ στην ομιλία σας. Ήμουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία αλλά ήθελα και πάλι να σας μεταφέρω πόσο χαρά και δύναμη μας δίνουνε πάντα οι επισκέψεις σας.

Συμπληρώνετε 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις Πολλά Έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας, το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνετε και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζετε σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο. Και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική Πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

«Αναγνωρίζουμε και ευγνωμονούμε για αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ εγώ σας φέρνω την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας, τον χαιρετισμό της μικράς ομογένειας της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε παίρνοντας τον λόγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Είναι μία εβδομάδα πλήρης ευτυχών γεγονότων που διανύουμε στην Αθήνα. Αύριο το πρωί επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως. Σας φέρνω επίσης τις ευχές του Πατριαρχείου μας, ημών προσωπικώς για την πλήρη αποθεραπεία της κυρίας Μαρέβας», συνέχισε ο κ. Βαρθολομαίος.

«Σας στέλνει κι αυτή την αγάπη της. Θα ήθελε πολύ να είναι εδώ», είπε ο πρωθυπουργός και ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη συνέχεια είπε τα εξής:

«Παρακολουθήσαμε την περιπέτεια της υγείας της, ανάψαμε κεράκι στο Πατριαρχείο για την υγεία της διότι είναι προσφιλής, ευγενής, πάντοτε απέναντί μας.

Μιλήσατε για τους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. Μόλις προ ολίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχείας ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την πραγματική κατάσταση των ολίγων Χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι Χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στον Λίβανο όπου εκτείνεται η δικαιοδοσία του Μακαριοτάτου ως προς την ενδοορθόδοξο συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν γιατί μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδερφές Εκκλησίες. Τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ίμβρο μαζί με τους Μακαριοτάτους Πατριάρχες Ρουμανίας και Βουλγαρίας και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας και να συζητήσουμε τα κοινά μας προβλήματα».

Πηγή: skai.gr

