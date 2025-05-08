Μητσοτάκης σε Βαρθολομαίο: Μας δίνετε δύναμη να πορευόμαστε στον δύσκολο δρόμο της ανάταξης της πατρίδας

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε το πρωί της Πέμπτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την έναρξη της συνάντησης είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Σας φέρνω τις ευχές και τις ευλογίες της Μητρός Εκκλησίας, τον χαιρετισμό των αδερφών Αρχιερέων από το Φανάρι. Για εμένα και για τη συνοδεία μου είναι ξεχωριστή χαρά να είμαστε πάλι στην Ελλάδα, με την ευκαιρία των 150 ετών του ναού που μας δώσατε και έχουμε πλέον στο κέντρο των Αθηνών. Και με την ευκαιρία αυτή να ξαναδούμε το προσφιλές πρόσωπό σας, τους συνεργάτες σας, να ανταλλάξουμε σκέψεις για τα κοινά θέματα και να επιστρέψουμε ενισχυμένοι στην έδρα μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παναγιώτατε, είναι η δική σας επίσκεψη που πάντα μας δίνει δύναμη, θάρρος και κουράγιο να συνεχίσουμε και εμείς να πορευόμαστε στον δύσκολο δρόμο της συνολικής ανάταξης της πατρίδας μας.

Θέλω και πάλι να σας καλωσορίσω στο Μέγαρο Μαξίμου, διερμηνεύοντας, πιστεύω, τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων στο πρόσωπό σας, αλλά και στο πολύ σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε.

Πράγματι, έρχεστε για μία πολύ ευχάριστη στιγμή, στην οποία αναφερθήκατε, αλλά κάθε επίσκεψή σας είναι μία ευκαιρία να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις ευρύτερες εξελίξεις οι οποίες αφορούν και την περιοχή μας. Θέματα για τα οποία ξέρω ότι έχετε και άποψη και θάρρος γνώμης, πράγμα το οποίο νομίζω ότι εκτιμάται συνολικώς.

Οπότε και πάλι, με πολλή αγάπη, και εκ μέρους της συζύγου μου, σας καλωσορίζω στην Αθήνα.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Τώρα που αναφέρατε την κα Μαρέβα, σας έφερα μια φωτογραφία που βγάλαμε στο Βατικανό, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείτε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτατε.

