Η Ελλάδα από την αρχή της κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και διατηρεί σταθερή επικοινωνία με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής, τονίζουν διπλωματικές πηγές, αναφορικά με τη θέση της χώρας μας.

Οι ίδιες πηγές, ενημερώνουν ότι η Ελλάδα στηρίζει τη στάση της ως εξής:.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η Ελλάδα διατηρεί διαρκή επικοινωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία εξαρχής στήριξε ως τον μόνο νόμιμο εκπρόσωπο των Παλαιστίνιων. Σήμερα το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας ως προεδρεύουσας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το μήνα Μάιο, συζητείται αύριο στη Νέα Υόρκη το θέμα της προστασίας των αμάχων, που αποτέλεσε και προτεραιότητα της θητείας της Ελλάδας. Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών. Η Ελλάδα συνέχισε να στηρίζει έμπρακτα την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), παρά τις καταγγελίες που υπήρξαν σε βάρος της και τη διακοπή υποστήριξης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη μέλη ανέλαβαν να παράσχουν ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα. Η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί σε νοσοκομεία 11 παιδιά και αναμένεται συνέχεια. Η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οφείλει να εκφράζεται για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα θεσμικά και όχι μέσω πρωτοβουλιών δωρητών. Στο πλαίσιο αυτό συνυπέγραψε Κοινή Δήλωση των ευρωπαϊκών κρατών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και συμμετείχε στη Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το ίδιο θέμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.