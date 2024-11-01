Μητσοτάκης: Σε πάνελ της ΟΝΝΕΔ θα συμμετάσχει αύριο στις 12:00

Σε πάνελ συζήτησης με τίτλο «Η ΟΝΝΕΔ των κερδισμένων ιδεολογικών μαχών, στο δρόμο του μέλλοντος», θα συμμετάσχει αύριο ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Ωδείο Αθηνών και θα γίνει στο πλαίσιο του φεστιβάλ για την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.