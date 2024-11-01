Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης: Σε πάνελ της ΟΝΝΕΔ θα συμμετάσχει αύριο στις 12:00

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Ωδείο Αθηνών. Θα γίνει στο πλαίσιο του φεστιβάλ για την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ

Μητσοτάκης

Σε πάνελ συζήτησης με τίτλο «Η ΟΝΝΕΔ των κερδισμένων ιδεολογικών μαχών, στο δρόμο του μέλλοντος», θα συμμετάσχει αύριο ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Ωδείο Αθηνών και θα γίνει στο πλαίσιο του φεστιβάλ για την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης ΝΔ ΟΝΝΕΔ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark