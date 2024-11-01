Λίγες μόνο ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Πομπέο πραγματοποίησε επίσκεψη - αστραπή στην Ελλάδα κάτω υπό άκρα μυστικότητα, όπως αποκάλυψε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Μάικ Πομπέο ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Τραμπ αποτελεί ένα από τα φαβορί για τη θέση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, σε περίπτωση εκλογής του Ντόναλντ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε ομιλία του ο ίδιος ο πρώην αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι έχει δημιουργήσει ήδη μια λίστα με πιθανούς υποψηφίους για τη θέση του υπουργού Άμυνας εάν κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου. Μεταξύ των υποψηφίων είναι ο γερουσιαστής Τομ Κότον, ο βουλευτής Μάικ Βαλτς και ο Μάικ Πομπέο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το διάστημα που ο Μάικ Πομπέο διατελούσε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε εκφράσει αρκετές φορές τη στήριξή του προς την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις σε αντίθεση με τον τότε πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

