Το γραφείο Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

Στις 10.00 θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αργότερα, στις 11:30, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην προεδρία της ΝΔ, ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στο Μοσχάτο.

