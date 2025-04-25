Στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό την παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την ηγεσία του υπουργείου.

O πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του, αμέσως μετά τη σύσκεψη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διαδικασία αξιολόγησης τονίζοντας:

«Συζητήσαμε την πορεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι είναι μια καινούργια διαδικασία, η οποία ακόμα δεν έχει φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Και εδώ θέλω να είμαι πολύ σαφής, ειδικά για την κατηγορία εκείνων των εκπαιδευτικών που αρνούνται επί της αρχής να αξιολογηθούν. Η ξεκάθαρη κατεύθυνση που έχω δώσει στο υπουργείο είναι πολύ σαφής: Αν κάποιος αρνείται επί της αρχής να αξιολογηθεί, δεν πρέπει να έχει θέση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης».

Ο κ. Μητσοτάκης σε άλλο σημείο ανέφερε ότι εξετάζονται προτάσεις για μια λελογισμένη μείωση της ύλης. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο, και το συζητήσαμε με την υπουργό, στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με την ποιότητα αλλά και την ποσότητα της ύλης. Και με ικανοποίηση άκουσα ότι εξετάζονται προτάσεις από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για μια λελογισμένη μείωση της ύλης, έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα» είπε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι στο πλαίσιο της σημερινής του επίσκεψης συζητήθηκε «ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί όλους τους γονείς αλλά και όλα τα παιδιά που έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά ενδεχομένως σε μια νεότερη ηλικία. Στην τρίτη γυμνασίου ίσως είναι η κατάλληλη εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις κλίσεις τους, τις δεξιότητές τους και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να τους κατευθύνουμε ως προς το ακαδημαϊκό αλλά και το επαγγελματικό τους μέλλον».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις πολιτικές τις οποίες έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το bullying, την πλατφόρμα stopbullying που έχει ήδη δώσει κάποια πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά και τη σημαντική ενίσχυση στους τύπους σχολείων που δίνουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούμε την εκπαίδευση ανάλογα με τις δυνατότητες αλλά και τις κατευθύνσεις του υπουργείου. «Τα Πρότυπα σχολεία, τα Πειραματικά σχολεία και βέβαια τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, θα έχουνε εξετάσεις το επόμενο Σαββατοκύριακο, μια σημαντική καινοτομία με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση για έναν νέο τύπου δημόσιου σχολείου, από το οποίο πραγματικά περιμένουμε πολλά χρήσιμα μαθήματα για το πώς μπορούμε να μπολιάσουμε συνολικά τη λειτουργία των σχολείων μας.

Να επισημάνω επίσης και τη σημαντική πρωτοβουλία, το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου για την αναβάθμιση άνω των 600 σχολείων, τα πρώτα από αυτά θα παραδοθούν στους μαθητές και στους καθηγητές τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Επομένως, είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει, αλλά και πολλά ακόμα, αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ζαχαράκη: Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσθεση πολύ σημαντικού αριθμού μόνιμου προσωπικού

Από τη μεριά της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανάφερε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα μιλήσαμε για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, γενική, ειδική και επαγγελματική. Δώσαμε έμφαση κυρίως στην καλή προετοιμασία της χρονιάς, αποτιμώντας κιόλας το πως έχουμε πάει αυτά τα χρόνια. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και στην πρόσθεση πολύ σημαντικού αριθμού μόνιμου προσωπικού, αλλά και στις μεγάλες καινοτομίες που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις προσθήκες που η νέα χρονιά θα φέρει, αλλά και βελτιώσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις υποδομές, έχουν να κάνουνε με τα βιβλία, με νέα προγράμματα σπουδών, όλα αυτά που μπορούν να αλλάξουν την ποιότητα της εκπαίδευσης».

