Η Κομισιόν απάντησε θετικά στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η Επιτροπή τονίζει στην απάντησή της ότι: «Δεσμεύεται να μειώσει το διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ κατά 35 %. Για τη βελτίωση της ρευστότητας των ΜΜΕ, προτείνει την αναθεώρηση των κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών».

Για τη ρευστότητα υπογραμμίζει ότι: «Η εγγύηση του σκέλους για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του InvestEU βελτιώνει περαιτέρω τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων. Η στρατηγική του 2020 για τις ΜΜΕ που έχει στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη και η δέσμη μέτρων αρωγής του 2023 για τις ΜΜΕ, καθορίζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη αυτή».

Για τα ενοίκια η Κομισιόν αναφέρει ότι: «Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το διογκούμενο πρόβλημα στέγασης που επηρεάζει μεγάλα τμήματα της κοινωνίας της ΕΕ. Για αυτό το λόγο, διορίστηκε ο πρώτος επίτροπος Στέγασης Dan Jorgensen, ενώ το 2026 θα προταθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης».

Για την Κοινωνική προστασία τονίζει ότι: «Η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την πρόσβαση των αυτοαπασχολουμένων σε κλάδους κοινωνικής προστασίας, όπως παροχές ανεργίας, οικογενειακές παροχές ή παροχές που σχετίζονται με εργατικά ατυχήματα. Παράλληλα προτρέπει τις κυβερνήσεις για περαιτέρω στήριξη των ΜΜΕ».

Η πλήρης απάντηση της Κομισιόν είναι η εξής:

Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Séjourné εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.4.2025)

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διευκολύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η οικονομική βιωσιμότητα των αυτοαπασχολουμένων αποτελεί μέρος αυτής της δέσμευσης. Η στρατηγική του 2020 για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη, και η δέσμη μέτρων αρωγής του 2023 για τις ΜΜΕ καθορίζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη αυτή. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες της ΕΕ λειτουργούν μόνο συμπληρωματικά ως προς τις δράσεις των κρατών μελών. Η ΕΕ από μόνη της δεν θα είναι σε θέση να στηρίζει όλους τους αυτοαπασχολούμενους της ΕΕ των οποίων η οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ κατά 35 %. Για τη βελτίωση της ρευστότητας των ΜΜΕ, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση των κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Η εγγύηση του σκέλους για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του InvestEU βελτιώνει περαιτέρω τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων καθιστώντας φθηνότερα τα δάνεια για τις ΜΜΕ. Πρόσθετες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης είναι το δίκτυο συμβούλων βιωσιμότητας για τις ΜΜΕ του δικτύου Enterprise Europe Network και το δίκτυο Erasmus για νέους επιχειρηματίες.

Η Επιτροπή προωθεί επίσης την επιχειρηματικότητα μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ικανότητα του επιχειρείν (EntreComp).

Η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την πρόσβαση των αυτοαπασχολουμένων σε κλάδους κοινωνικής προστασίας, όπως παροχές ανεργίας, οικογενειακές παροχές ή παροχές που σχετίζονται με εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες (βλ. επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική προστασία για τους αυτοαπασχολουμένους).

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το διογκούμενο πρόβλημα στέγασης που επηρεάζει μεγάλα τμήματα της κοινωνίας της ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, διορίστηκε ο πρώτος επίτροπος Στέγασης, κ. Dan Jorgensen, ενώ το 2026 θα προταθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης.

