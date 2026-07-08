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«Αποφασιστική» ανταπόδοση μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ, υπόσχεται το Ιράν

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «αποφασιστική» ανταπόδοση, μετά τους νέους βομβαρδισμούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Ορμούζ

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Iran

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που υπέγραψαν στα μέσα του Ιουνίου οι δύο χώρες, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει «αποφασιστική» ανταπόδοση, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε εγκαταστάσεις στην περιοχή κοντά στο στενό του Ορμούζ.

«Το Ιράν απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για τις συνέπειες της παραβίασης της συμφωνίας από την Αμερική» και «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του», τόνισε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε μέσω Telegram η δημόσια ιρανική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

IRIB

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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