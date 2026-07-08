Η ιρλανδική κάτω Βουλή απαγόρευσε την εισαγωγή προϊόντων από τους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Τα μέλη της ιρλανδικής κάτω Βουλής ενέκριναν σε ψηφοφορία τους χθες Τρίτη σχέδιο νόμου το οποίο απαγορεύει οποιαδήποτε εισαγωγή προϊόντων παραγόμενων σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ — ζήτημα για το οποίο η Ευρώπη δυσκολεύεται να καταλήξει σε ενιαία θέση.

Το νομοσχέδιο, που έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και μένει να εγκριθεί από την άνω Βουλή, απαγορεύει τις εισαγωγές αγαθών —αγροτικών, βιομηχανικών και άλλων— καθώς και την αγορά υπηρεσιών από τους οικισμούς.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Ιρλανδίας κρίνει ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «υποχρέωση» της χώρας «δυνάμει του διεθνούς δικαίου», έπειτα από γνωμοδότηση συμβουλευτικού χαρακτήρα του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) τον Ιούλιο του 2024.

Η αριστερή αντιπολίτευση προσπάθησε να απαγορευτεί επίσης η διάθεση υπηρεσιών (τουριστικών, τεχνολογικών κ.ο.κ.), όμως τροπολογίες που είχαν σκοπό να διευρυνθεί η περίμετρος εφαρμογής του νομοσχεδίου απορρίφθηκαν.

Η κυβέρνηση εξηγήθηκε επιχειρηματολογώντας ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δημιουργεί «τεράστιες προκλήσεις» ως προς τη διάθεση υπηρεσιών, τομέα δραστηριότητας «πολυποίκιλο» και ότι οι τροποποιήσεις που εισηγήθηκε η αντιπολίτευση θα καθιστούσαν τον νόμο «ανεφάρμοστο».

Η απόφαση έχει πρωτίστως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο οικονομικός αντίκτυπός της θα είναι αμελητέος: ο όγκος των εμπορικών ανταλλαγών της Ιρλανδίας με τα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη δεν ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ευρώ μεταξύ του 2020 και του 2024.

Η Ισπανία απαγόρευσε τον Οκτώβριο του 2025 την εισαγωγή προϊόντων «προερχόμενων από παράνομους οικισμούς στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη», μεταξύ άλλων μέτρων που έλαβε σε βάρος του Ισραήλ και πυροδότησαν εντάσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.

Όπως και η Μαδρίτη, το Δουβλίνο συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές φωνές που επέκριναν εντονότερα τον πόλεμο τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Η Ιρλανδία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024, ταυτόχρονα με την Ισπανία και τη Νορβηγία, κίνηση που οδήγησε σε αντίποινα από πλευράς Ισραήλ.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967. Στην παλαιστινιακή περιοχή ζουν πάνω από 500.000 έποικοι, εξαιρουμένης της επίσης κατεχόμενης ανατολικής Ιερουσαλήμ, ανάμεσα σε σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, με τη στήριξη διαφόρων κρατών μελών, είπε στα μέσα Ιουνίου ότι θα ζητήσει ξανά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδια για την εμπορική πολιτική της ΕΕ, να προτείνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των εξαγωγών από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η Κομισιόν αρνείται να το πράξει μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

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