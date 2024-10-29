Με τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κύρια αντικείμενα της συζήτησης κατά τη συνάντηση ήταν οι τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις και οι προτεραιότητες της ευρωομάδας της ΝΔ στο νέο ευρωπαϊκό κύκλο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ελεονώρα Μελέτη, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Τσιόδρας.

Συμμετείχαν, επίσης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.

