O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής το μεσημέρι της Τρίτης, στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μου οδύνη για την απώλεια δυο συμπολιτών μας στην πολύ δύσκολη φωτιά στην Κορινθία, μια φωτιά η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι αυτά τα οποία γνωρίζαμε για την αντιπυρική περίοδο πρέπει να αναθεωρηθούν. Ο αρμόδιος υπουργός θα δώσει συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει για την εξέλιξη της προσπάθειας αντιμετώπισής της. Ο κρατικός μηχανισμός είναι πλήρως κινητοποιημένος και ελπίζω κι εύχομαι σύντομα να τελειώσουμε με αυτήν την εκκρεμότητα», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην αρχή της ομιλίας του.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πόσο αναγκαίο είναι «να ολοκληρωθεί γρήγορα και τι αλλαγές θα επιφέρει με το συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού της χώρας», καθώς όπως είπε «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση περιμένει να ολοκληρωθεί από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με πρώτο τον Καποδίστρια να ξεκινά την καταγραφή γαιών και στη συνέχεια ο Όθωνας».

«Φτάσαμε στη δεκαετία του '90 να πιάσουμε το νήμα, αλλά αδράνειες έφεραν την Ελλάδα να είναι το μόνο κράτος χωρίς κτηματολόγιο. Το 2025 η πατρίδα μας επιτέλους αποκτά Κτηματολόγιο με οροθετημένα δάση και αιγιαλό και ξεκάθαρα αποτυπωμένο τι ανήκει στο κράτος και τι στον πολίτη και διαδικασίες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και τις συναλλαγές χωρίς παραθυράκια αυθαιρεσίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας:

«Στην οικονομία θα διευκολύνει νέες επενδύσεις, στο περιβάλλον θα σταματήσει τις καταπατήσεις. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πάνω στους ψηφιακούς χάρτες ακριβείας που έχουμε στη διάθεσή μας θα αποτυπώνονται τα δεδομένα του κτηματολογίου, τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, η ξεχωριστή ταυτότητα κάθε περιοχής για το πού θα μπορεί να χτίζει κανείς ή μια εταιρεία να κατασκευάζει ένα εργοστάσιο».

Πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» αναφορικά με τα τοπικά πολεοδομικά και χωροταξικά σχέδια για τους όρους δόμησης

«Τα οφέλη θα ξεδιπλωθούν σε πολλά επίπεδα. Στην οικονομία διευκολύνοντας επενδύσεις, στην κατοικία , στο περιβάλλον αντιμετωπίζοντας μάστιγα αυθαιρέτων», υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.

«Αρκεί να σκεφτούμε ότι πάνω στους ψηφιακούς χάρτες ακριβείας που έχουμε στη διάθεση μας θα αποτυπώνονται τα δεδομένα κτηματολογίου, πολεοδομίας, τα μνημεία και έτσι με βάση αυτή την ξεχωριστή ταυτότητα κάθε περιοχής θα μπορεί ο καθένας να γνωρίζει που και τι μπορεί να χτίσει. Με την δημόσια διοίκησης να αποκτά πολύ καλή εικόνα πραγματικότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν και με τα στοιχεία του Ε9. Στο Κτηματολόγιο θα προστεθεί και το πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» δηλαδή τα τοπικά πολεοδομικά και χωροταξικά σχέδια ώστε να οργανώσουμε τους όρους δόμησης».

Τρια νέα στοιχεία με κοινά χαρακτηριστικά τη χρήση τεχνολογίας και την εμπιστοσύνη στους πολίτες

• Αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να κάνει καλύτερη την δουλειά του δημοσίου.

Πλέον με τεχνητή νοημοσύνη θα γίνεται ο πρώτος βαθμός ελέγχου των πράξεων. Ο τελικός λόγος θα ανήκει στον αρμόδιο υπάλληλο. Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε γραφείο Κτηματολογίου στη Λάρισα και όπως είπε «διαπίστωσα την ταχύτητα έκδοσης πράξεων σε 15 λεπτά. Πραγματικά συγχαρητήρια στην ηγεσία του υπουργείου και τους προγραμματιστές υπαλλήλους Υπουργείου. Η επόμενη πρόκληση είναι να δούμε ποιες άλλες διαδικασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη».

• Δυνατότητα των πολιτών να διορθώνουν ή συμπληρώνουν στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία τους

Θα γίνεται εξωδικαστικά - αν δεν θίγονται άλλοι ιδιοκτήτες - με απλό τρόπο. Αλλαγές αυτού του τύπου (εμβαδό πολυκατοικίας κλπ) θα γίνονται με απλό τρόπο από τους ιδιοκτήτες. Πρωτοβουλία που αίρει μεγάλη ταλαιπωρία που δημιουργούσαν μικρά προβλήματα Ίδια στόχευση έχει και η αλλαγή παλαιών συμβολαίων . Η 3ετής παράταση για διευθέτηση κληροτεμαχίων που κατατμήθηκαν παράνομα στο παρελθόν.



• Η 3η παρέμβαση αφορά όσους αμέλησαν να δηλώσουν την περιουσία τους έγκαιρα και σήμερα εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Θα έχουν αυτοί οι ιδιοκτήτες την ευκαιρία να την δηλώσουν εμφανίζοντας τα συμβόλαια.

«Συμπερασματικά το νομοσχέδιο έρχεται να επιταχύνει ολοκλήρωση Κτηματολογίου έως τέλη του 2025 με ρυθμίσεις που δεν κλείνουν τα μάτια στην πραγματικότητα αλλά αντιμετωπίζει υπαρκτές αδυναμίες», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Άλλωστε σήμερα κανείς δεν θυμάται ότι άλλοτε επί ώρες στηνόταν στην ουρά για να λάβει μια βεβαίωση, ενώ τώρα τη λαμβάνει αμέσως με το gov.gr, ίσως τη σημαντικότερη τομή. Πλέον η ιδιοκτησία δεν θα μένει κρυμμένη μέσα σε έναν λαβύρινθο από χαρτιά».

