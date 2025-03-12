Μιλένα Αποστολάκη: Δόθηκε προφορική έγκριση του ανακριτή για τις ενέργειες που οδήγησαν στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη;

Ενόψει της έναρξης των εργασιών της προανακριτικής επιτροπής που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, η βουλευτής Βορείου Τομέα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο Χ. Τριαντόπουλος ανέφερε ότι «οι όποιες σημαντικές αποφάσεις, όπως ο τερματισμός της αναζήτησης ανθρώπινων λειψάνων και η μεταφορά των πάντων στο Κουλούρι, έγιναν υπό την προφορική έγκριση του ανακριτή».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ερωτά αν υπήρξε προφορική έγκριση του ανακριτή για τις ενέργειες που οδήγησαν στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι η μεταφορά των κρίσιμων για την έρευνα στοιχείων στη θέση «Κουλούρι» έλαβε χώρα μετά τις 3/3/2023, όταν αρμόδια ανακριτική αρχή ήταν ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, η αρμόδια Τακτική Ανακρίτρια και ενώ από 2/3/23 είχε ασκηθεί ποινική δίωξη.

Κατά συνέπεια, από το χρονικό αυτό σημείο της 2ας Μαρτίου 2023 και έπειτα, οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο του δυστυχήματος έπρεπε να γίνει σε συντονισμό με την Εισαγγελική και Ανακριτική Αρχή, με παρουσία τους και σε κάθε περίπτωση με την επίσημη έγκρισή τους.

Με δεδομένο ότι κάθε ανακριτική πράξη πρέπει να γίνεται γραπτά και να συντάσσεται σχετική έκθεση, η Μιλένα Αποστολάκη ρωτά τον υπουργό Δικαιοσύνης αν δόθηκε προφορική έγκριση από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας και την Τακτική Ανακρίτρια για την μεταφορά κρίσιμων για την έρευνα στοιχείων στην περιοχή «Κουλούρι» κατά παράβαση βασικών κανόνων της ανακριτικής διαδικασίας όπως αυτοί περιγράφονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.