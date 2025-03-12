Ρωμανός προς ΠΑΣΟΚ: Επικροτείτε την προτροπή σε αυτοδικία;

Κριτική στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ που καλεί τους πολίτες της Ζακύνθου να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους εξαιτίας, «της έξαρσης της εγκληματικότητας στο νησί», ασκεί με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός.

Όπως αναφέρει ο κ. Ρωμανός: «Με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες του νησιού να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την έξαρση της εγκληματικότητας στο νησί.

Το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασκεί δημιουργικά τον θεσμικό του ρόλο, επιμένει στη "συριζοποίηση" και τον σφιχτό εναγκαλισμό του με τον άκρατο λαϊκισμό. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής είναι γνωστά στην ελληνική κοινωνία και έχουν καταδικαστεί πολλάκις.

Ωστόσο, θα απευθύνουμε ένα ερώτημα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ: Επικροτεί τη στάση των τοπικών στελεχών του στη Ζάκυνθο που προτρέπουν τους πολίτες σε αυτοδικία; Θα διαγραφούν από το κόμμα ή θα αφεθούν να συνεχίσουν ανεμπόδιστοι το "έργο" τους;».

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο

Η ανακοίνωση της νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο, που προκάλεσε την αντίδραση της ΝΔ, αναφέρει τα εξής:

«Σε έξαρση η εγκληματικότητα τον τελευταίο καιρό στη Ζάκυνθο, παρά την "προστασία" που αφειδώς τάζουν στους Ζακυνθινούς ο υπουργός Χρυσοχοΐδης και ο βουλευτής Ακτύπης.

Κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, φόνοι συνθέτουν το εφιαλτικό σκηνικό στο οποίο ζουν οι πολίτες της Ζακύνθου καθημερινά!

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση τίθεται προ των ευθυνών της.

Και ενώ ο ίδιος ο Χρυσοχοΐδης έχει αποφανθεί, ότι η Ζάκυνθος είναι εγκληματογόνος τι κάνει;

Απολύτως τίποτα!

Η πολυδιαφημισμένη από τον υπουργό «Προστασίας του Πολίτη» και τον βουλευτή Ζακύνθου, ενίσχυση του προσωπικού της αστυνομίας μεταφράζεται στην αποστολή κάποιων δόκιμων αστυνομικών οι οποίοι ούτε καν φέρουν όπλο και κάνουν την …άσκηση τους στο αεροδρόμιο!

Κύριοι της Ν.Δ φτάνει πια η υποκρισία και τα ψέματα!

Ο Ζακυνθινός λαός δεν σας επιτρέπει να παίζετε με τις περιουσίες των πολιτών και τις ζωές τους!

Αν δεν φρόντισε άμεσα, για την σοβαρή αστυνόμευση στο νησί, οι πολίτες θα πάρουν το νόμο στα χέρια τους και η ευθύνη για ο τι θα συμβεί θα είναι αποκλειστικά δική σας!

Φτάνει πια, το πάμε κι όπου βγει! Φτάνει πια!

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».



