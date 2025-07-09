Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Δημήτρης Πιπεργιάς. Την είδηση έκαναν γνωστή συγχωριανοί του από τα Διρρεύματα Ευβοίας.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Πιπεργιάς

Γεννήθηκε στα Διρρεύματα Ευβοίας το 1951. Το 1966 αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Κονιστρών και προσλήφθηκε, μετά από διαγωνισμό, στη ΔΕΗ ως μαθητής τεχνίτης. Το 1971 τελείωσε το Α' Εσπερινό Λύκειο Αθήνας και το 1975 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Οικονομικές Επιστήμες.

Μετά τη μεταπολίτευση συμμετέχει ενεργά στο Συνδικαλιστικό Κίνημα και τους αγώνες του. Πρωτοστατεί τους αγώνες για την οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Για τους αγώνες του αυτούς διώχθηκε. Περισσότερες από 150 φορές οδηγήθηκε στο σκαμνί του κατηγορούμενου και όχι λίγες φορές στα κρατητήρια.

Διετέλεσε Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Πτυχιούχων ΣΤΕΤ και Μαθητείας ΔΕΗ (74-77) και της ΕΤΕ ΔΕΗ (1977 – 81). Επίσης Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ (1978 – 94) και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Γ.Σ.Ε.Ε. (1982 – 85).

Το 1974 εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ. Στο πρώτο συνέδριο εκλέγεται μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής. Διαγράφεται το 1985. Επανεντάσσεσαι στο ΠΑΣΟΚ το 1989 και επανεκλέγεται το 1991 στην Κεντρική του Επιτροπή. Το 1993 εκλέγεται Βουλευτής του Νομού Ευβοίας. Επανεκλέγεται τις εκλογές 1996, 2000 και 2004.

Ήταν παντρεμένος με τη μηχανικό Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου και έχει τρεις γιους, τον Παντελή, τον Άγγελο και τον Ιάσονα-Σπύρο.

Συλλυπητήρια Κακλαμάνη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης πληροφορηθείς την εκδημία του πρώην βουλευτή Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Πιπεργιά, δήλωσε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο του πρώην βουλευτή Δημήτρη Πιπεργιά. Διακρίθηκε στο συνδικαλιστικό Κίνημα για τους αγώνες του στην οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους και υπηρέτησε με συνέπεια τους συμπολίτες του της Εύβοιας, που τον εξέλεξαν βουλευτή με την ψήφο τους το 1993, 1996, 2000 και 2004.

Από μικρός υπήρξε αγωνιστής, καταφέρνοντας να δουλεύει και να σπουδάζει παράλληλα. Τον διέκρινε αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια σε ό,τι έκανε.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

