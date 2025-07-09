Λογαριασμός
«Συνεχίζουμε»: Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον έναν χρόνο λειτουργίας του Ινστιτούτου - Δείτε βίντεο

Ανάρτηση στα social media για τον έναν χρόνο λειτουργίας του Ινστιτούτου έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας έναν μίνι απολογισμό

Ανάρτηση στα social media για τον έναν χρόνο λειτουργίας του Ινστιτούτου έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όπου πραγματοποίησε έναν μίνι απολογισμό για τα πεπραγμένα του Ινστιτούτου. 

Όπως γράφει:

- Δύο Διεθνείς Διασκέψεις με κορυφαίες προσωπικότητες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. 
- Πρώην και νυν Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι Δημοκρατίας, ηγετικές προσωπικότητες από τον πανεπιστημιακό χώρο, επιστήμονες και ακτιβιστές συζήτησαν, ανέλυσαν και πρότειναν.  
- Σημαντικές εκδηλώσεις για την Οικονομία και την Δικαιοσύνη. 
- Δύο ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βαλκανοποίηση της χώρας σε οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.
- Είκοσι μία Θεματικές Ενότητες, περισσότεροι από εκατό συντονιστές και ομιλητές.
- Δύο Διεθνείς Βραβεύσεις, τα Βραβεία Ειρήνης Πρεσπών, σε εξέχουσες προσωπικοτητες της διπλωματίας και του πολιτισμού.

«Ένας χρόνος Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα - Συνεχίζουμε», σημειώνει ο κ. Τσίπρας.

Πηγή: skai.gr

