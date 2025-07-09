Ανάρτηση στα social media για τον έναν χρόνο λειτουργίας του Ινστιτούτου έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όπου πραγματοποίησε έναν μίνι απολογισμό για τα πεπραγμένα του Ινστιτούτου.
Όπως γράφει:
- Δύο Διεθνείς Διασκέψεις με κορυφαίες προσωπικότητες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
- Πρώην και νυν Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι Δημοκρατίας, ηγετικές προσωπικότητες από τον πανεπιστημιακό χώρο, επιστήμονες και ακτιβιστές συζήτησαν, ανέλυσαν και πρότειναν.
- Σημαντικές εκδηλώσεις για την Οικονομία και την Δικαιοσύνη.
- Δύο ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βαλκανοποίηση της χώρας σε οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.
- Είκοσι μία Θεματικές Ενότητες, περισσότεροι από εκατό συντονιστές και ομιλητές.
- Δύο Διεθνείς Βραβεύσεις, τα Βραβεία Ειρήνης Πρεσπών, σε εξέχουσες προσωπικοτητες της διπλωματίας και του πολιτισμού.
«Ένας χρόνος Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα - Συνεχίζουμε», σημειώνει ο κ. Τσίπρας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.