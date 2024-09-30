«Η μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προφανώς, πρέπει να είμαστε μετρημένοι, αλλά υπάρχει η υποχρέωση να αναδεικνύονται τα ζητήματα», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, σχολιάζοντας την πυρκαγιά στο Ξυλόκαστρο, μιλώντας στο Open. «Διότι αν σβήσει η φωτιά, αν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας και επιστρέψουμε στη συζήτηση για τα τρέχοντα της επικαιρότητας, θα έχουμε βάλει το ζήτημα στην άκρη και απλώς θα περιμένουμε την επόμενη καταστροφή», πρόσθεσε.

«Αυτήν την ώρα δίνουν τη μάχη με τη φωτιά εξουθενωμένοι πυροσβέστες, η Πυροσβεστική μας έχει 4.000 οργανικά κενά, το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ καθυστέρησε δύο χρόνια να ξεκινήσει -αν ξεκινούσε κανονικά θα ολοκληρωνόταν το 2025- από το 2021 και μετά έχουμε 4 εκατομμύρια καμένα στρέμματα», υπογράμμισε ο κ. Παππάς, επισημαίνοντας ότι «σε χθεσινή του ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης διαφήμιζε το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ» και «δήλωνε ικανοποιημένος γιατί θα παραλάβουμε πριν από την επόμενη αντιπυρική περίοδο μόνο 150 νέα οχήματα, όταν πάνω από τα μισά υπάρχοντα πυροσβεστικά είναι 20 και 30 ετών».

«Δεν είναι απλώς οι ελλείψεις. Είναι η στρατηγική επιλογή μη υποστήριξης της Πυροσβεστικής, ενώ υπήρχαν οι διαθέσιμοι πόροι και η δυνατότητα να διοχετευτούν πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε:]

«Από το 2020 ως σήμερα το κόστος των φυσικών καταστροφών ανέρχεται 6 δισ. ευρώ και το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ είναι στα 2 δισ. ευρώ. Πόσο καλύτερο είναι το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν».

