Τάκης Θεοδωρικάκος: «Αλήθεια, ενότητα, ασφάλεια απέναντι στη λάσπη, το μίσος και το κυνήγι μαγισσών της αντιπολίτευσης»

«Αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη πραγματοποιούνται τεκτονικές αλλαγές και αντί κάθε πολιτική δύναμη της χώρας να διαμορφώσει τις απόψεις, τις θέσεις και τις προτάσεις της με σοβαρότητα και να είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ, γίνονται πρωτοφανείς επιθέσεις με αστήρικτες κατηγορίες, άθλιους χαρακτηρισμούς και συκοφαντίες. Ένα κυνήγι μαγισσών που μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα ευθύνης είναι εδώ για να διασφαλίσει την ενότητα και την ασφάλεια της Ελλάδας» τόνισε μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η κυβέρνηση είναι η πρώτη που θέλει να βγει όλη η αλήθεια στο φως για την υπόθεση των Τεμπών, γιατί δεν έχει να κρύψει απολύτως τίποτα. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για δικαιοσύνη, όμως αυτή απονέμεται από την ίδια την ελληνική δικαιοσύνη και από κανέναν άλλον. Από την αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα εκτοξεύονται τόνοι λάσπης, έχουν λεχθεί απίστευτα πράγματα και συκοφαντίες και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και να διχάζεται με αυτόν τον τρόπο η ελληνική κοινωνία», συνέχισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμα την ανάγκη «να γίνουν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να μπορέσει να επουλωθεί το εθνικό τραύμα των Τεμπών», ενώ ζήτησε απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μην οξύνουν το κλίμα και να μη γίνεται επιχείρηση διχασμού της κοινωνίας που είναι πολύ επικίνδυνη. Όπως είπε, όποτε συνέβη στο παρελθόν είχε καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα μας. Επίσης, σε ερώτηση για τις πορείες απάντησε πως «η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα, είναι δικαίωμα όσων θέλουν να διαδηλώσουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τάξη και ηρεμία».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης ρωτήθηκε για το νέο αναπτυξιακό νόμο, τονίζοντας πως «σε έναν κόσμο που αλλάζει, η μεγαλύτερη ασφάλεια για τη χώρα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στη βιομηχανία, την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, την αύξηση των εξαγωγών μας. Η καλύτερη άμυνα είναι να μείνουν τα νέα παιδιά στις παραμεθόριες περιοχές, εκεί που γεννιούνται και να ανακοπεί το μεγάλο κύμα φυγής για το λεκανοπέδιο».

Υπογράμμισε πως το 2025 και το 2026 δίνονται 900 εκατ. ευρώ σε καθεστώτα που αφορούν τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τις μεγάλες επενδύσεις, με ιδιαίτερο βάρος στην παραμεθόριες περιοχές, από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, μέχρι τον Έβρο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ώστε να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις. «Έχουμε συγκροτημένο σχέδιο, διεκδικούμε και αναζητούμε και πρόσθετους πόρους όπως το Modernisation Fund, τους ρύπους της βιομηχανίας, ώστε να επιστρέφουν αυτά τα χρήματα στη βιομηχανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε και για τα ζητήματα της καθημερινότητας, τονίζοντας ότι «μέσα από έναν συνδυασμό παρεμβάσεων και μέτρων έχουμε πετύχει να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε όλη την Ευρωζώνη», ενώ για την πρόσφατη συνάντηση με τους εκπροσώπους της αγοράς είπε πως τους ζήτησε σε μια σειρά προϊόντων που έχουν αυξηθεί πολύ οι τιμές τους διεθνώς το τελευταίο διάστημα - όπως το μοσχαρίσιο κρέας, το κακάο και ο καφές - να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, μειώνοντας το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Τέλος, για τα πρόστιμα επισήμανε πως επιβάλλονται, ανακοινώνονται και πληρώνονται κανονικά απ’ όλους, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση.



