Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου και η δυνατότητα εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας θα βρεθούν την ερχόμενη Τρίτη στο επίκεντρο των επαφών του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι στο Λονδίνο. Η μετάβαση του κ. Δένδια γίνεται στον απόηχο της συζήτησης περί των διαπραγματεύσεων της Αγκυρας με τις δύο κοινοπραξίες που κατασκευάζουν τα αεροσκάφη Eurofighter και τους πυραύλους αέρος αέρος Meteor.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η επίσκεψη του κ. Δένδια γίνεται και στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων του Γάλλου ομολόγου του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος σε πρόσφατη ακρόαση στη γαλλική εθνοσυνέλευση σημείωσε ότι το θέμα «δεν αφορά τη Γαλλία», καθώς η χώρα του «δεν έχει την εποπτεία των βρετανικών εξαγωγών όπλων», αν και παραδέχθηκε ότι η Αθήνα έχει εύλογες ανησυχίες για την πιθανή πώληση των Meteor στην Τουρκία. Πρόσθεσε, παράλληλα, πως «δεν πουλάει η Γαλλία Meteor στην Τουρκία, αλλά αυτό θα γίνει ως ένα «πακέτο», εάν προχωρήσει η αγορά έως 40 Eurofighter από την Άγκυρα. Ο Γάλλος υπουργός Άμυνας ανέφερε, πάντως, ότι το θέμα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται μέσω της διπλωματίας και θα το συζητήσει όταν συναντηθεί με τον κ. Δένδια στην Αθήνα.

Μειοψηφικό πακέτο

Όπως είναι γνωστό, η Γαλλία έχει μειοψηφικό πακέτο στην παραγωγή των Meteor, του πολυεθνικού κονσόρτσιουμ, οι οποίοι μπορεί να οπλίσουν αεροσκάφη όπως τα Rafale και Eurofighter, και εφόσον πιστοποιηθούν τα F-35 (το Ηνωμένο Βασίλειο το έχει κάνει ήδη για τα δικά του και τον ίδιο σχεδιασμό ακολουθεί και η Ελλάδα). Η υπόθεση των Meteor ήρθε στην επιφάνεια στα τέλη του περασμένου μήνα από τον ίδιο τον κ. Δένδια και έχει ήδη συζητηθεί δύο φορές ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Και πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει τριβές ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι που, κατά τα λοιπά, διατηρούν μια σχέση αγαστής συνεργασίας.

Στις επαφές του στο Λονδίνο ο κ. Δένδιας θα επιχειρήσει κατά κύριο λόγο να αναθερμάνει τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της άμυνας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια είναι μάλλον περιορισμένες. Στις συζητήσεις μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου υπάρχουν θέματα που αφορούν τους εξοπλισμούς, όπως είναι η αναβάθμιση των πυραυλακάτων τύπου Super Vita ή η αναβάθμιση των πολύτιμων ραντάρ Commander (και τα δύο από την BAE Systems), καθώς και κάποια ακόμη περιφερειακά προγράμματα.

Κυρίως, όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσωπεί μια από τις λίγες ευρωπαϊκές δυνάμεις που –μαζί με τη Γαλλία– αντιλαμβάνονται την αξία της ενίσχυσης της προσπάθειας για ισχυρότερες Ενοπλες Δυνάμεις και στρατηγική αυτονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι το Λονδίνο, παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτός Ε.Ε., συμμετέχει ενεργά σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ειδικά μετά την απότομη στροφή της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ουκρανικό, και όχι μόνο.

