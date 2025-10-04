«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Hamas's statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region. October 4, 2025

