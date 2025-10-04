Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης για τη Γάζα: Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά - Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα

«Η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή»

Μητσοτάκης

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Λωρίδα της Γάζας Χαμάς Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark