Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου: Ακλόνητη η υποστήριξή μας στην Ουκρανία

«Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης - Ζελένσκι

«Τέσσερα χρόνια τώρα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

«Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει ο πρωθυπουργός. 

