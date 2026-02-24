Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου: Ακλόνητη η υποστήριξή μας στην Ουκρανία

«Τέσσερα χρόνια τώρα, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που τηρεί το διεθνές δίκαιο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτήσει άλλον έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.