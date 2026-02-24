Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν πέτυχε τους στόχους» του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας και «δεν έσπασε το ηθικό των Ουκρανών», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό του ουκρανικού λαού. Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

«Έχουμε διατηρήσει την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε ειρήνη και προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη - μια ισχυρή, αξιοπρεπή ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

