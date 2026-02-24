Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν πέτυχε τους στόχους» του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας και «δεν έσπασε το ηθικό των Ουκρανών»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν πέτυχε τους στόχους» του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας και «δεν έσπασε το ηθικό των Ουκρανών», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό του ουκρανικού λαού. Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

 «Έχουμε διατηρήσει την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε ειρήνη και προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη - μια ισχυρή, αξιοπρεπή ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark