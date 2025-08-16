Σε ανάρτησή του στο Χ, ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, ανέφερε ότι υπήρξε επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της κοινότητας Βολησσού Χίου.

«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής. Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων», αναφέρει ο Νότης Μηταράκης.

