Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας Hanno Pevkur.
Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο «της ολιγοήμερης διαμονής του Εσθονού υπουργού και της συζύγου του Helin στην Κρήτη».
Στη συνάντηση, προσθέτει ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, «συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Taavi Rõivas και η βουλευτής σύζυγός του Luisa, καθώς και ο πρώην Εσθονός βουλευτής Jaanus Rahumägi και η σύζυγος του Mirt-Marlen».
