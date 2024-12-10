«Βιαστική, αποσπασματική και ακοστολόγητη είναι η νέα τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες», αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λέγοντας παράλληλα ότι το συγκεκριμένο κόμμα βρίσκεται σε κρίση άγχους.

Ειδικότερα, από το υπουργείο εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε σύγχυση και διανύει κρίση άγχους. Λίγο πριν ο πρωθυπουργός ανακοινώσει τις επιπλέον παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ σπεύδει να καταθέσει δεύτερη τροπολογία για να πλειοδοτήσει στο θέμα των προμηθειών. Εκεί που μιλούσε πριν μια εβδομάδα για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών τώρα κάνει στροφή 180 μοιρών και μιλάει για την μείωση των προμηθειών που πρώτη η κυβέρνηση όμως έβαλε στο τραπέζι.

Είναι σαφές ότι η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ είναι βιαστική, πρόχειρη, αποσπασματική και ακοστολόγητη.

Όσον αφορά ειδικά στα επιτόκια στις χορηγήσεις δανείων που το ΠΑΣΟΚ προτείνει τον διοικητικό καθορισμό τους, υπενθυμίζουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται με βάση τους κανονισμούς της ΕΚΤ. Κάτι τέτοιο επιτρεπόταν μέχρι το 1987 στην Ελλάδα όπου το ΠΑΣΟΚ ήρθε και το κατήργησε! Η δε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των δανείων βάση δεικτών γενικού και ευρέως προσβάσιμου επιτοκιακού χαρακτήρα, ρυθμίζεται ήδη με βάση τις σχετικές πράξεις της επιτροπής τραπεζικών και πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ διολισθαίνει καθημερινά στον λαϊκισμό και την αντιπολίτευση α λα ΣΥΡΙΖΑ. Δική τους επιλογή ο λαϊκισμός δική μας επιλογή ή υπευθυνότητα».

Πηγή: skai.gr

