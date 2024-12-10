Τσιάρας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας: Να υπάρξει σταθερό γεωργικό εισόδημα

Την ανάγκη να υπάρξει σταθερό γεωργικό εισόδημα, είσοδος νέων στον πρωτογενή τομέα αλλά και επενδύσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά στις νέες τεχνολογίες ο Έλληνας υπουργός ζήτησε να αναπτυχθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση drones στη φυτοπροστασία, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Για το θέμα μεταφοράς των ζώων επισήμανε πως «η προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά αγγίζει τον πυρήνα του πολιτισμού μας», και υποστήριξε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της Ελλάδας». Ταυτόχρονα, ζήτησε τη σταδιακή εφαρμογή των νέων κανονισμών, ώστε να μην επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι μικροί μεταφορείς και οι παραδοσιακές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στον κλάδο της μελισσοκομίας λέγοντας πως «οι μέλισσες δεν είναι μόνο παραγωγοί μελιού, αλλά αποτελούν ζωτικής σημασίας επικονιαστές για το οικοσύστημα», ζητώντας άμεση δράση για τη στήριξη των μελισσοκόμων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποστήριξε σθεναρά την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση «Μία Υγεία», που προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

