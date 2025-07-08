Τα καταδυτικά ρολόγια, ειδική έκδοση που κατασκευάστηκε από την ελληνική ωρολογοποιία IANOS αποκλειστικά για τα στελέχη της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, αποτελούν τόσο ένα χρήσιμο επιχειρησιακό εργαλείο όσο και μία αναγνώριση του έργου και της συνεισφοράς των μελών της ΔΥΚ στην εθνική άμυνα.

Τα ρολόγια αποτελούν δωρεά του ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σκαραμαγκά, παρεβρέθη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Αρχηγοί, αγαπητή Εύη, αγαπητέ Θανάση, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να χαιρετίσω μία δωρεά η οποία έχει διαφορετικό χαρακτήρα από άλλες οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν.

Συμβολικό χαρακτήρα, θα έλεγα, καθώς αποτελεί μία μικρή έμπρακτη έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστιών για το εξαιρετικά κρίσιμο και δύσκολο έργο το οποίο επιτελεί ίσως η πιο επίλεκτη μονάδα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα ΟΥΚ, όπως είναι γνωστά στην ελληνική κοινωνία, υπήρξαν ανέκαθεν αντικείμενο θαυμασμού για την εξαιρετικά σκληρή διαδικασία - δοκιμασία την οποία πρέπει να υποστούν όλοι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή την επίλεκτη μονάδα.

Ο κύριος και η κυρία Λασκαρίδη, λοιπόν, επέλεξαν να τιμήσουν αυτή τη σπουδαία προσφορά σας στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με ένα συμβολικό δώρο: την κατασκευή ενός ειδικού ρολογιού ελληνικής εταιρείας, της εταιρείας IANOS, σε περιορισμένο αριθμό. Το ρολόι το οποίο θα πάρετε δεν κυκλοφορεί στην αγορά. Θα το έχετε μόνο εσείς. Είναι ένα καταδυτικό ρολόι το οποίο αποτελεί μία έμπρακτη ευχαριστία της ελληνικής πολιτείας αλλά και των δωρητών για το εξαιρετικά δύσκολο έργο το οποίο επιτελείτε.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την κυρία και τον κύριο Λασκαρίδη, για την πολύ σημαντική τους υποστήριξη στο έργο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφέρθηκε η κα Λαζού μόνο σε δύο πρόσφατες σημαντικές δωρεές: δύο drones V-BAT τελευταίας τεχνολογίας για σκοπούς εναέριας επιτήρησης, αλλά και το καινούργιο κτήριο κυβερνοχώρου και κυβερνοασφάλειας το οποίο κατασκευάζεται στο ΓΕΕΘΑ.

Αυτές οι δύο μόνο δωρεές αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι και στις Ένοπλες Δυνάμεις η συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε μία σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, όπως καλά ξέρετε, κ. Αρχηγέ, έχει στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικά το Πολεμικό Ναυτικό.

Και επειδή σήμερα κλείνουν και έξι χρόνια από την ημέρα που ορκίστηκα ως Πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2019, γνώριζα καλά την κατάσταση την οποία τότε παραλάβαμε, ειδικά ως προς το Πολεμικό Ναυτικό, ως απότοκο μιας μακράς κρίσης. Είχαν πολύ καιρό να γίνουν σημαντικές επενδύσεις.

Τώρα, βέβαια, είμαστε σε μία τελείως διαφορετική κατάσταση με το Πολεμικό Ναυτικό να ετοιμάζεται να παραλάβει πριν το τέλος του έτους την πρώτη από τις, κατά πάσα πιθανότητα, τέσσερις νέες φρεγάτες Belh@rra, που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει το Πολεμικό Ναυτικό.

Και βέβαια, έβλεπα κύριοι Αρχηγοί τις φρεγάτες Belh@rra και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα κοψιά της πλώρης τους μας θύμισαν το θωρηκτό «Αβέρωφ», το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης δωρεάς, η οποία έγινε σε μία διαφορετική εποχή. Ένα θωρηκτό το οποίο τόσο ταυτίστηκε όχι μόνο με την ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού αλλά με τη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας, έτσι όπως την ξέρουμε.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, κύριε και κυρία Λασκαρίδη, περισσότερες δωρεές και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και σήμερα κάνω ένα κάλεσμα, ειδικά στον κόσμο της ναυτιλίας, να στηρίξουν πιο έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικά το Πολεμικό Ναυτικό, με στοχευμένες δωρεές, οι οποίες μπορούν πραγματικά να κάνουν μία μεγάλη διαφορά.

Η σημερινή δωρεά, όπως είπα, έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Εκλάβετέ τη ως μία μικρή ευχαριστία, μία ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολύ σκληρή δουλειά την οποία κάνετε. Και μόνο εσείς οι ίδιοι ξέρετε τις θυσίες τις οποίες έχετε υποστεί για να φτάσετε σήμερα στο σημείο που βρίσκεστε.

Και πάλι συγχαρητήρια, κύριε και κυρία Λασκαρίδη. Και εις ανώτερα.

Ευχαριστώ πολύ».

Η Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», Εύη Λαζού - Λασκαρίδη, σημείωσε από την πλευρά της: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας το Κοινωφελές Ίδρυμα “Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης”, σε μια τελετή που για εμάς έχει ουσιαστικό συμβολισμό.

Η δωρεά των 300 καταδυτικών ρολογιών χειρός προς τη μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών αποτελεί μια ακόμα πράξη έμπρακτης αναγνώρισης της σημασίας του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων και της ανάγκης να στηρίζεται αυτή με κάθε δυνατό τρόπο.

Η συνεργασία μας με τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι ούτε περιστασιακή ούτε συγκυριακή. Αντιθέτως, είναι ουσιαστική και ενισχύεται χρόνο με το χρόνο. Χτίστηκε μέσα στο πεδίο, εκεί όπου ο καθένας μας δρα με διαφορετική αποστολή αλλά με κοινή ευθύνη απέναντι στη χώρα μας. Εσείς για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας και εμείς για την προστασία του φυσικού της πλούτου.

Η συνεργασία μας έχει και θεσμικό χαρακτήρα, μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει 11 κοινές δράσεις παράκτιων και ηπειρωτικών καθαρισμών σε νησιά και ηπειρωτικές περιοχές, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 εθελοντών από όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, απομακρύνοντας πάνω από 45 τόνους απορριμμάτων από την ευαίσθητη ακτογραμμή των νησιών μας.

Ήταν κυριολεκτικά περισσότερα από 3.200 χέρια που έδρασαν για έναν κοινό σκοπό. Αυτή είναι η απόδειξη πως οι ουσιαστικές συνέργειες χτίζονται στο πεδίο της δράσης, εκεί όπου μετουσιώνονται σε πραγματικό αποτέλεσμα και υλοποιούνται με σεβασμό, επαγγελματισμό και αίσθημα καθήκοντος.

Ο ιδρυτής μας, Αθανάσιος Λασκαρίδης, πιστεύει βαθιά στον ρόλο και στη σημασία των Ενόπλων Δυνάμεων και αυτό αποτυπώνεται σταθερά από τις στοχευμένες δωρεές του.

Αναφέρομαι σε δύο πιο πρόσφατες: την παράδοση δύο αναβαθμισμένων συστοιχιών drones για την επιτήρηση του Αιγαίου και την κατασκευή του νέου κτηρίου της ειδικής μονάδας κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ. Δωρεές που αποδεικνύουν πως η υποστήριξη στην εθνική άμυνα μπορεί να συνυπάρχει με το όραμα για μια ασφαλή και ταυτόχρονα καθαρή από απορρίμματα Ελλάδα.

Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και μία προσωπική επιθυμία: να δούμε στο προσεχές μέλλον περισσότερες γυναίκες να εντάσσονται ενεργά και ισότιμα στις Ένοπλες Δυνάμεις, γιατί όχι και στα ΟΥΚ. Η συνεισφορά τους, οι ικανότητές τους και η οπτική τους είναι πολύτιμες, όχι μόνο για τη λειτουργία των Σωμάτων αλλά και για την εξέλιξή τους.

Σας ευχαριστώ θερμά».

