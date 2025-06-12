Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Άμεσες κυρώσεις στο κράτος του Ισραήλ, αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας και τέλος στη σιωπή των θεσμών της ΕΕ απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα και στην παράνομη κράτηση της ευρωβουλεύτριας Ρίμα Χασάν, απαίτησαν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Κώστας Αρβανίτης από το βήμα του Φόρουμ για την Ειρήνη που διοργάνωσε η πολιτική ομάδα της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, η ευρωομάδα της Αριστεράς (The Left) διοργάνωσε μεγάλη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κεντρικά ζητήματα την ειρήνη, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μάχη ενάντια στην ακροδεξιά και τον πόλεμο.



Το μήνυμα ήταν σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά. Η Αριστερά, ιστορικά παρούσα στους αγώνες για ελευθερία και δικαιοσύνη, καλεί σε πολιτική και θεσμική δράση.

Ρίμα Χασάν

Αλέξης Τσίπρας: «Η Αριστερά να σταθεί απέναντι στον φόβο με πολιτικές αξιοπρέπειας»

Ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την 80ή επέτειο της νίκης κατά του φασισμού, ανέδειξε τον κίνδυνο επανόδου της ακροδεξιάς στην εξουσία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Βλέπουμε την άκρα δεξιά να επιστρέφει. Όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στην Κυβέρνηση.»

Στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη για μια νέα διεθνή τάξη βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και όχι στο «δίκαιο του ισχυρού», ενώ έκανε σαφή αναφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή:

«Πρέπει να σταθούμε απέναντι στις ισραηλινές επιχειρήσεις που έχουν οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδων πολιτών στην Παλαιστίνη και να ζητήσουμε ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά του Ισραήλ.»

Επιπλέον, κάλεσε σε έναν νέο ευρωπαϊκό ρόλο:

«Δεν μπορεί να υπάρξει νέα διεθνής τάξη ειρήνης, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης, αν η Ευρώπη δεν είναι δύναμη ειρήνης - όχι μόνο αποτροπής.»

Και κατέληξε τονίζοντας πως μόνο η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να σταματήσει το σκοτεινό κύμα του νεοσυντηρητισμού και της ακροδεξιά.

Σωκράτης Φάμελλος: «Η Αριστερά δίνει φωνή στα δημόσια αγαθά, το περιβάλλον και τη δίκαιη μετάβαση»

«Η ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική γεννά κρίσεις» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνοντας ότι η μόνη απάντηση «σε μια πολιτική που γεννά κρίσεις, σε ένα άδικο και επικίνδυνο σύστημα είναι η αμφισβήτηση και η ανατροπή του».

Ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έδωσε έμφαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, απέναντι σε έναν νεοφιλελευθερισμό που βαθαίνει τις ανισότητες.

«Η Αριστερά είναι αυτή που δίνει φωνή στη βιωσιμότητα, στη δίκαιη μετάβαση, στο κοινωνικό κράτος και στα δημόσια αγαθά.»

Αναφερόμενος στην ανάγκη για επιστροφή της πολιτικής στην κοινωνία, είπε:

«Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση του πολίτη με την πολιτική, να ξαναδώσουμε ελπίδα στις κοινωνίες που περιθωριοποιούνται.»

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε τη σημασία της συμμετοχής της Αριστεράς στον ευρωπαϊκό διάλογο για τη δημοκρατία και το μέλλον της ΕΕ:

«Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατική Ευρώπη, ούτε κοινωνική Ευρώπη χωρίς τη συμβολή της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.»

Κώστας Αρβανίτης: «Η Φον ντερ Λάιεν είναι ενοχικά σιωπηλή - Η Ρίμα Χασάν κρατείται γιατί τόλμησε να σταθεί με τους αθώους - Η ελληνική κυβέρνηση είναι εγγυήτρια του εγκλήματος»

Με λόγο αιχμηρό ο Αντιπρόεδρος της Left, κατήγγειλε την ανοχή της ΕΕ στη βία και την αυθαιρεσία του Ισραήλ:

«Η ευρωβουλεύτριά μας Ρίμα Χασάν κρατείται παράνομα και εκδικητικά από το Ισραήλ γιατί τόλμησε να συνοδεύσει ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα.»

Κατήγγειλε επίσης την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Η κα Φον ντερ Λάιεν είναι ενοχικά σιωπηλή. Αν κάποιος άλλος ευρωβουλευτής είχε συλληφθεί, θα είχαμε καταγγελίες, κυρώσεις και δηλώσεις σε όλα τα μέσα.»

Στρέφοντας το βλέμμα και στην Ελλάδα, ανέδειξε στοιχεία που δείχνουν ενεργή εμπλοκή: «Σήμερα στην Ελλάδα, η "Εφημερίδα των Συντακτών" αποκάλυψε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι εγγυητής σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Εγκρίθηκαν εγγυήσεις μέσω εταιρείας με σχέσεις με την κυβέρνηση Νετανιάχου, για να διεισδύσει το Ισραήλ στο ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας.»

Στην πρώτη μέρα των εργασιών, συζητήθηκε επίσης η σημασία που έχει η μάχη για τον αφοπλισμό και την ειρήνη στη σημερινή εποχή, ενώ η εκδήλωση συνεχίζεται και αύριο Πέμπτη με αρκετούς προβληματισμούς στο τραπέζι της συζήτησης για τα δικαιώματα και την κοινωνική πρόοδο καθώς και την κλιμάκωση για τους πολεμικούς εξοπλισμούς συνολικά στην ΕΕ.

Το forum για την Ειρήνη στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο διοργάνωσε η πολιτική ομάδα της Αριστεράς, με πρωτοβουλία των αντιπροσωπειών ΣΥΡΙΖΑ (Ελλάδα), AKEΛ (Κύπρος), PTB (Βέλγιο), Κίνημα 5 Αστέρων (Ιταλία), PCP (Πορτογαλία).

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο πρώην ηγέτης των Εργατικών στη Ηνωμένο Βασίλειο Jeremy Corbyn, ο Πρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς Walter Baier, το μέλος της Κνεσέτ στο Ισραήλ Aida Touma-Sliman, Ευρωβουλευτές, Επικεφαλής κομμάτων από την Ευρώπη, Ακαδημαϊκοί και άλλοι.

