Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Η δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, κεντρικοί πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου Υγείας παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής σημειώνοντας ότι σε δύο χρόνια από τώρα «θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο ΕΣΥ». Έκανε, επίσης, αναφορά στην αξιολόγηση από τους πολίτες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας λέγοντας πως αν και ακόμη δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, έχουμε στόχο, σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο και κάλεσε τους πολίτες να μην αγνοούν τις προληπτικές εξετάσεις τους.

Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μια πολύ σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα, η οποία νομίζω ότι παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτό το μεγάλο περίπτερο.

Θέλω να ξανατονίσω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023, ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το ΜyΗealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο.

Και στη Θεσσαλονίκη, είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον Μάριο να είναι στο εργοτάξιο του πιο όμορφου, του πιο σύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο θα παραδοθεί λειτουργικό στις αρχές του 2027.

Και με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο: περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε σώζουν ζωές.

Σταματώ εδώ, επιστρέφω το βήμα στον Άδωνι Γεωργιάδη για να σας πει τα υπόλοιπα. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Υγείας.

Και κάτι τελευταίο: όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να μας υποδείξουν πώς θα γίνουμε καλύτεροι, αναγνωρίζουν ότι εδώ γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Ας αφήσουμε στην άκρη την γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει: η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής».

Βόλτα στα περίπτερα

Η πρώτη στάση του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της καθιερωμένης περιοδείας στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ, ήταν στο περίπτερο της Mc Laren, όπου εκτίθεται το αγωνιστικό όχημα της Formula 1 και δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού να το δουν από κοντά.

Μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ - HELEXPO, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε τη βόλτα στους χώρους της ΔΕΘ συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Εκθέσεως, Τάσο Τζήκα, από υπουργούς, από βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Ακολούθησαν στάσεις στο περίπτερο Εθνικής Άμυνας, όπου είχε σύντομη συζήτηση με αξιωματούχους του Στρατού και στο υπουργείο Αθλητισμού. Παρουσία του υφυπουργού, Γιάννη Βρούτση, ο κ. Μητσοτάκης παρακολούθησε επιδείξεις από αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής και από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο τραμπολίνο δηλώνοντας εντυπωσιασμένος, ενώ φωτογραφήθηκε με μικρούς αθλητές.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε κόσμο που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα περίπτερα, ενώ στη συνέχεια πέρασε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον υποδέχτηκαν παιδιά με αναπηρία φορώντας μπλούζες «Τζάμπολ Αγάπης» παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια.

Τον πρωθυπουργό έξω από το περίπτερο για τον «Βιώσιμο Τουρισμό» υποδέχτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ ακολούθως πέρασε, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» με τον κ.Μητσοτάκη να σηκώνει το ποτήρι και να εύχεται σε όλους «στην υγεία σας».

Είχαν προηγηθεί στάσεις στο περίπτερο της ΕΡΤ όπου ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με παρόντα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, από τα ειδησεογραφικά sites Thestival και Voria, από το «1555 Εξυπηρέτηση Πολιτών» και το «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς», καθώς και από τα περίπτερα «Metlen Energy & Metals» και «Hellenic Energy». Ο πρόεδρος της «Hellenic Energy» χάρισε στον πρωθυπουργό μια μπάλα της Εθνικής Ομάδας και μια φανέλα με το «Νούμερο 1» και το όνομα «Μητσοτάκης» στην πλάτη.

Επίσης, ο πρωθυπουργός έκανε στάση και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου η υποδοχή του έγινε με ποντιακούς χορούς και λύρα, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου του δώρισαν μια ανθοδέσμη και μια μπάλα.

