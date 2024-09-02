Μειώσεις στο αντίτιμο των διοδίων που φτάνουν, συνολικά, έως και τα 3 ευρώ για τους χρήστες ΙΧ, προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή από τη 1η Οκτωβρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της αξιοποίησης του ποσού των 15,8 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο όφελος του Δημοσίου από την αναχρηματοδότηση του έργου Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός - Κλειδί, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2024, όπως ανακοίνωσε από το Κιλελέρ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επιτρέψτε μου μια ανακοίνωση συμβολικού χαρακτήρα, η οποία δείχνει πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την ανταποδοτικότητα. Προέκυψε όφελος για το ελληνικό δημόσιο από την αναχρηματοδότηση της σύμβασης παραχώρησης του έργου Μαλιακού-Κλειδί. Έπεσαν τα επιτόκια και βρεθήκαμε με όφελος περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Όπως είχαμε δεσμευτεί δημόσια στο ελληνικό Κοινοβούλιο, για πρώτη φορά, το όφελος που εξασφαλίσαμε για το Δημόσιο εγκρίνοντας την αναχρηματοδότηση του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, επιστρέφει στην ελληνική κοινωνία μέσω σημαντικής και οριζόντιας μείωσης του κόστους διοδίων στους σταθμούς του αυτοκινητόδρομου, τόσο για τους χρήστες ΙΧ όσο και για τους επαγγελματίες», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, η έκπτωση αφορά όλες τις κατηγορίες οχημάτων με διαφοροποίηση μεταξύ ελαφρών (ΕΟ) και βαρέων οχημάτων (ΒΟ) και συγκεκριμένα:

Έκπτωση (ύψους 17%) για τα ελαφρά οχήματα σε όλες τις διελεύσεις, είτε με χρήση πομποδέκτη (οποιασδήποτε Παραχώρησης), είτε με πληρωμή σε λωρίδες με εισπράκτορα (ή αυτόματα μηχανήματα πληρωμής).

Έκπτωση (ύψους 5%) για τα βαρέα οχήματα, αποκλειστικά για τις διελεύσεις με χρήση πομποδέκτη (οποιασδήποτε Παραχώρησης).

Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος είναι από 1 Οκτωβρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2025 (περίοδος 15 μηνών) και αφορά στους σταθμούς διοδίων: Πελασγίας, Μοσχοχωρίου, Μακρυχωρίου, Λεπτοκαρυάς και Κλειδιού, καθώς και τα 17 πλευρικά διόδια της περιοχής, με βάση τις εκτιμήσεις των διελεύσεων από τον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, όπου έχει συνυπολογιστεί και το ενδεχόμενο αποκλίσεων.

Συγκεκριμένα, το όφελος για τους χρήστες ΙΧ από την εφαρμογή του προγράμματος είναι:

2,8 ευρώ για το 2024, καθώς η επιβάρυνση της διέλευσης από τους πέντε σταθμούς μειώνεται από 16,5 (σήμερα) σε 13,7 ευρώ, και

3 ευρώ για το 2025, από 17,4 σε 14,4 ευρώ.

Όσον αφορά στα βαρέα οχήματα, σημειώνεται πως η έκπτωση ύψους 5% στους χρήστες που διαθέτουν πομποδέκτη προστίθεται στην έκπτωση ύψους 7%, η οποία υφίσταται ήδη από τον παραχωρησιούχο.

Με τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στον παραχωρησιούχο, η ωφέλεια επιστρέφει με άμεσο τρόπο στην ελληνική κοινωνία, με μείωση του κόστους των μετακινήσεων για τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

