Τατάρ: Απάντησα θετικά στην πρόταση Γκουτέρες για δείπνο με Χριστοδουλίδη

Μερίδα του τουρκικού Τύπου δημοσιεύει δηλώσεις του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Ερσίν Τατάρ, ότι απάντησε θετικά στην πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), Αντόνιο Γκουτέρες, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη σε ανεπίσημο δείπνο «που δεν θα είναι στο πλαίσιο των συνομιλιών για το Κυπριακό».

Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ατμόσφαιρα επαφών διαβούλευσης για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της Κύπρου, σε μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη μορφή «4+1», με τη συμμετοχή της Τουρκίας, των Τουρκοκυπρίων, της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Επανέλαβε επίσης ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να καθίσει στο επίσημο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι να επιβεβαιωθεί η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς της τουρκοκυπριακής πλευράς και τόνισε ότι μετέφερε στον ΓΓ του ΟΗΕ πως το θέμα της ομοσπονδίας είναι παρελθόν, έχει εξαντληθεί και δεν θα γίνει αποδεκτό, ωστόσο δεν θα διακόψει την επικοινωνία με την άλλη πλευρά.

Σχετικά ρεπορτάζ καταγράφονται στις εφημερίδες Aydinlik, Turkiye, Milat, Yeni Birlik, καθώς και στον τουρκοκυπριακό Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

