Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ αναφέρει:

«28η Οκτωβρίου: Ημέρα εθνικής εορτής και απόδοσης τιμής σε όσους πολέμησαν για την Eλευθερία της Ελλάδας».

Και προσθέτει:

«Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο: EΛEYΘEPIA

Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος».

(από το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» του Οδυσσέα Ελύτη).

28η Οκτωβρίου: Ημέρα εθνικής εορτής και απόδοσης τιμής σε όσους πολέμησαν για την Eλευθερία της Ελλάδας.



«Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο:

EΛEYΘEPIA

Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος».



(από το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» του… pic.twitter.com/RvpgqizmBv — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.