Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ αναφέρει:
«28η Οκτωβρίου: Ημέρα εθνικής εορτής και απόδοσης τιμής σε όσους πολέμησαν για την Eλευθερία της Ελλάδας».
Και προσθέτει:
«Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο: EΛEYΘEPIA
Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος».
(από το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» του Οδυσσέα Ελύτη).
28η Οκτωβρίου: Ημέρα εθνικής εορτής και απόδοσης τιμής σε όσους πολέμησαν για την Eλευθερία της Ελλάδας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2024
«Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο:
EΛEYΘEPIA
Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος».
(από το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» του… pic.twitter.com/RvpgqizmBv
- Υπουργείο Τουρισμού: Λειτουργούσε παράνομα το ξενοδοχείο στη Φλώρινα, είχαν επιβληθεί πρόστιμα πριν 10 μέρες
- Ο Ερντογάν βλέπει την Τουρκία ως μελλοντική υπερδύναμη που θα επικρατήσει ο «αιώνας της Τουρκίας»
- ΣΥΡΙΖΑ για 28η Οκτωβρίου: «Η μνήμη του μαζικού αγώνα ενάντια στους εισβολείς και η εποποιία του ‘40, πάντα θα συγκινεί και θα εμπνέει»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.