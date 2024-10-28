Λογαριασμός
Ανάρτηση Δένδια για 28η Οκτωβρίου: Ημέρα εθνικής εορτής και απόδοσης τιμής σε όσους πολέμησαν για την Eλευθερία της Ελλάδας

«Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο: EΛEYΘEPIA - Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος», όπως προσθέτει από απόσπασμα ποιήματος του Οδυσσέα Ελύτη

Νίκος Δένδιας 28η Οκτωβρίου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ αναφέρει:

«28η Οκτωβρίου: Ημέρα εθνικής εορτής και απόδοσης τιμής σε όσους πολέμησαν για την Eλευθερία της Ελλάδας».

Και προσθέτει:

«Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο: EΛEYΘEPIA

Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος».

(από το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» του Οδυσσέα Ελύτη).

Πηγή: skai.gr

