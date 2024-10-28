«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! » σημειώνει σε ανάρτηση του το Υπουργείο Εξωτερικών την οποία συνοδεύει με φωτογραφία ενός εύζωνα από την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη. Και προσθέτει:
«Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες!»
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 🇬🇷— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 28, 2024
Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες! pic.twitter.com/RqZ2UssFTn
Πηγή: skai.gr
