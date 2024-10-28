Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!»: Ανάρτηση του ΥΠΕΞ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Την ανάρτηση συνοδεύει με φωτογραφία ενός εύζωνα από την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

υπουργείο Εξωτερικών 28η Οκτωβρίου

«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! » σημειώνει σε ανάρτηση του το Υπουργείο Εξωτερικών την οποία συνοδεύει με φωτογραφία ενός εύζωνα από την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη. Και προσθέτει:

«Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 28η Οκτωβρίου Υπουργείο Εξωτερικών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark