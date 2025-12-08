«Είδηση» έβγαλε η συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον ομόλογό του της Γερμανίας, στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, Ελλάδα και Γερμανία συμφώνησαν στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος, σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες.

Όπως άλλωστε είχε τονίσει νωρίτερα, ο κ. Πλεύρης, για την Ελλάδα είναι σημαντικό να εκκινήσει το «PACT» με διαγραφή όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος, με την αρχή να γίνεται ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων στο πλαίσιο του Δουβλίνου και την έναρξη του συμφώνου τον Ιούνιο του 2026 από καθαρή θέση και με αυτή την προϋπόθεση συζητά με άλλες χώρες της ΕΕ.

Έτσι, με γνώμονα την προτεραιότητα αυτή, σύμφνωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στη διμερή συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του στις Βρυξέλλες, με πλήρη συναντίληψη της υφιστάμενης μεταναστευτικής κατάστασης και εν αναμονή της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, συμφώνησαν στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος.

Πρόκειται για υποθέσεις που σύμφωνα με τον εν ισχύ κανονισμό του Δουβλίνο η Ελλάδα όφειλε να αποδεχθεί την επιστροφή στην επικράτειά της για να εξετάσει εκ νέου τα αιτήματα ασύλου πολιτών τρίτων χωρών που όλα αυτά τα έτη διήλθαν από την επικράτειά της.

Η Ελλάδα από την πλευρά της, αναγνωρίζει την εξίσου δυσανάλογη πίεση μέσω δευτερογενών ροών που κλήθηκε να διαχειριστεί η Γερμανία τα τελευταία έτη και για το λόγο αυτό θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εκκαθάριση των παρελθουσών εκκρεμοτήτων δύναται να αναγνωριστεί ως μορφή αλληλεγγύης παρεχόμενης στη χώρα μας από τη Γερμανία.

Η συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, σηματοδοτεί την έναρξη διαγραφής εκκρεμών υποθέσεων και με άλλες χώρες, που στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, τον νέο Κανονισμό Επιστροφών και την ανάγκη ουσιαστικής και έμπρακτης ευρωπαϊκής στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμής.

Γ. Χατζηδοπαυλάκης

ΦΩΤΟ: Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.