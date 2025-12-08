Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στο επενδυτικό φόρουμ Capital Link, με βασικό στόχο την προσέλκυση αμερικανικών κεφαλαίων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και την προώθηση στρατηγικών συνεργασιών.

Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στη Νέα Υόρκη, ο κ. Θεοχάρης μιλά για τις επενδυτικές προοπτικές της χώρας, τις επαφές του με επενδυτές, καθώς και για τον ρόλο της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Συρίας και -υπό προϋποθέσεις- της Γάζας.

Ολόκληρη η συνέντευξη του υφυπουργού Εξωτερικών Χ. Θεοχάρη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη Γ. Γαραντζιώτη:

ΕΡ: Κύριε υφυπουργέ να ξεκινήσουμε με την παρουσία σας στη Νέα Υόρκη και το φόρουμ Capital Link. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που μεταφέρετε;

ΑΠ: "Στο Capital Link μιλάμε, βεβαίως, για τις επενδυτικές προοπτικές που προσφέρει η χώρα μας. Έχουμε επαφές με επενδυτές που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την ομογένεια της Νέας Υόρκης, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη χώρα μας και έχουν ήδη τοποθετηθεί είτε σε τράπεζες, είτε σε μετοχές και ομόλογα, είτε πιο ενεργά, με συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη εποχή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα και όσοι το κάνουν θα βγουν πραγματικά κερδισμένοι. Πέρα όμως από τις ομιλίες και τις άμεσες επαφές, θα συνεχίσουμε και στην Ουάσιγκτον με συναντήσεις τόσο με το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και με το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να προωθήσουμε τα ελληνικά συμφέροντα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες συμφωνίες τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράψαμε στην Αθήνα, αλλά και τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένων Πολιτειών, πάντα από την οπτική των ελληνικών προϊόντων".

ΕΡ: Θα ήθελα να περάσουμε και σε ζητήματα ευρύτερης γεωπολιτικής και οικονομικής διπλωματίας. Υπάρχει από την πλευρά της Ελλάδας συγκεκριμένο ενδιαφέρον και σχεδιασμός για συμμετοχή στη διαδικασία ανοικοδόμησης της Συρίας;

ΑΠ: "Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός, όπως σίγουρα παρακολουθήσατε στη Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είχε τετ-α-τετ συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συρίας, τον κ. Αλ-Σάρα. Εκεί συμφωνήθηκε ότι η χώρα μας θα είναι ενεργή στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Ενδεχομένως, στο επόμενο διάστημα, να μπορέσουμε να αποστείλουμε και μία επιχειρηματική αποστολή. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν παραδοσιακή και ιστορική παρουσία στη Συρία. Υπάρχουν, για παράδειγμα, εργοστάσια που έχουν χτιστεί από ελληνικά συμφέροντα, όπως η METLEN, αλλά και γενικότερα πολλές επαφές και συνδέσεις, κυρίως μέσω επιχειρηματιών του ορθόδοξου στοιχείου, το οποίο παραμένει ενεργό στην περιοχή.

Αυτή τη ιστορική παρουσία θέλουμε να την ενισχύσουμε και να τη στηρίξουμε, ώστε μέσα από τη διαδικασία της ανοικοδόμησης όχι μόνο να υπάρξουν οικονομικά οφέλη, αλλά κυρίως να επιτευχθεί σταθερότητα στην περιοχή. Μια σταθερότητα που θα είναι προς όφελος των μειονοτήτων και όλων των πληθυσμιακών ομάδων στη Συρία, με ιδιαίτερη έμφαση, για εμάς ως χώρα, στο χριστιανικό και ορθόδοξο στοιχείο.

ΕΡ: Συνεπώς, η Ελλάδα φιλοδοξεί να έχει ενεργό ρόλο στη μεταπολεμική Συρία;

ΑΠ: "Απολύτως. Η Συρία είναι χώρα της άμεσης περιοχής μας. Πρόκειται για μία περιοχή πολύπαθη, από τις πιο ασταθείς διεθνώς - ίσως με μοναδική εξαίρεση τη Γάζα. Η Ελλάδα έχει ενεργή στρατηγική «εξαγωγής» σταθερότητας και ευημερίας σε όλη την περιοχή, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι θα κερδίσουμε το λεγόμενο «μέρισμα της ειρήνης». Αυτή ήταν πάντα η θέση μας, αυτό είναι το DNA του Έλληνα και αυτή είναι η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης".

ΕΡ: Αναφερθήκατε στη Γάζα. Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής, όπου η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στην επόμενη μέρα. Έχει δηλωθεί ενδιαφέρον από τη χώρα μας στο κομμάτι της ανοικοδόμησης;

ΑΠ: "Εκεί τα πράγματα βρίσκονται ακόμη ένα ή δύο στάδια πιο πίσω. Το θετικό βήμα του Ψηφίσματος του ΟΗΕ πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στη δημιουργία της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για την ειρήνη στη Γάζα. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για να μπορούμε να συζητάμε σοβαρά για τα θέματα της ανοικοδόμησης.

Αυτή τη στιγμή δεν νοείται κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανοικοδόμησης όσο παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφάλειας, αφοπλισμού και συνεχών εστιών βίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε παρασκηνιακά δεν γίνονται συζητήσεις και συνεννοήσεις, αλλά πρέπει πρώτα να ξεπεραστεί αυτό το στάδιο και κατόπιν να μιλάμε με ρεαλισμό για την επόμενη μέρα.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που θέλουν να συνεισφέρουν, με τον τρόπο τους, στη Γάζα. Το θέμα πιθανότατα θα τεθεί και στις διμερείς επαφές που θα έχουμε στην Ουάσιγκτον, ώστε να δούμε τον ευρύτερο σχεδιασμό μέσα από έναν συντονισμένο πολιτικό μηχανισμό, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν καθοριστικό ρόλο ως καταλύτης των εξελίξεων. Με αργούς ίσως ρυθμούς, αλλά με αξιοσημείωτη σταθερότητα, δεδομένης της εμπειρίας του παρελθόντος στην περιοχή, προχωράμε".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.