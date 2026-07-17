Πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας, με τη συνδρομή την EUROPOL και του SELEC (Southeastern European Law Enforcement Center). Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία, συνελήφθησαν, σε εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών ενταλμάτων, επτά άτομα, μεταξύ των οποίων έξι αλλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου, ηλικίας 25 έως 47 ετών, καθώς και μία Ελληνίδα, 21 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., 44χρονος Σύρος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης.

Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 13 άτομα και περιλαμβάνει τρία μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας για παρόμοια αδικήματα στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αναζητούνται.



Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομία, ως προς τον τρόπο δράσης της, η οργάνωση:

Προωθούσε παράτυπους αλλοδαπούς από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου στη Θεσσαλονίκη με οχήματα προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία, καθώς και κλεμμένα από την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως οδηγούς αλλοδαπούς που δεν διέμεναν μόνιμα στη χώρα μας, αλλά εισέρχονταν με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του δρομολογίου, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη.

Στη συνέχεια απέκρυπταν τους διακινούμενους, προσφέροντάς τους προσωρινή στέγαση σε μισθωμένα ή ελεγχόμενα διαμερίσματα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και ακολούθως

Φόρτωναν και απέκρυπταν τους αλλοδαπούς σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, προκειμένου να τους προωθήσουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της, από τον Φεβρουάριο του 2026 έως σήμερα, τέλεσε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις μεταφοράς, εισπράττοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για τη μεταφορά κάθε αλλοδαπού, με το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.



Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

Πλήθος τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων,

Πλήθος εγγράφων (διαβατήρια, Δελτία αιτούντος Διεθνή Προστασία) άλλων προσώπων,

Το χρηματικό ποσό των (980) ευρώ και

Δύο κάμερες ασφαλείας, που χρησιμοποιούσε ένας εκ των συλληφθέντων για την κατόπτευση του εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας όπου διέμενε, ως μέτρο αντιπαρακολούθησης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

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