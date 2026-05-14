Μερτς στη βράβευση Ντράγκι: Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επαίνεσε τον ελληνικό λαό και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις θυσίες και τις σκληρές μεταρρυθμίσεις κατά την οικονομική κρίση, σημειώνοντας ότι ήταν ορθός δρόμος για την ανάκαμψη.

Στο Άαχεν απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκι για την καθοριστική συμβολή του στη διάσωση του ευρώ και της ευρωζώνης, ειδικά της Ελλάδας, κατά την ευρωκρίση.

Ο Μάριο Ντράγκι, πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, συνεχίζει να αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή φωνή με παρεμβάσεις για μια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως η Κίνα.

Έπαινοι του καγκελάριου Μερτς για τον αγώνα του ελληνικού λαού τα χρόνια της κρίσης, συγχαρητήρια και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εκφώνησε πανηγυρική ομιλία για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκι στο Άαχεν.«Κύριε Ντράγκι, σε δύσκολους καιρούς σταθεροποιήσατε το ευρώ. Με αμφιλεγόμενα μέτρα. Θα μπορούσε το όλο εγχείρημα να αποτύχει. Αλλά πετύχατε τον στόχο που θέσατε. Η μεταρρύθμιση ήταν σκληρή για τον ελληνικό λαό, ο οποίος επωμίστηκε πολλά βάρη. Ήταν όμως ο ορθός δρόμος. Δίνουμε συγχαρητήρια σε εσάς κ. Μητσοτάκη και τον ελληνικό λαό». Με αυτά τα λόγια ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επαίνεσε πανηγυρικά την Ελλάδα, τον πρωθυπουργό της, αλλά κυρίως τις θυσίες των Ελληνίδων και Ελλήνων για τον δύσβατο δρόμο που διάνυσαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης μέχρι την ανάκαμψη μέσα από σκληρές μεταρρυθμίσεις.



Η απονομή του ύψιστου Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από την πόλη του Άαχεν σε Ευρωπαίους αξιωματούχους με καταλυτική συμβολή στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, απονεμήθηκε φέτος στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα χρόνια της ευρωκρίσης Μάριο Ντράγκι, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση του κοινού νομίσματος, της ευρωζώνης και ειδικότερα της Ελλάδας με την περίφημη φράση «Whatever it takes» (ήτοι: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να σώσουμε την Ελλάδα και το ευρώ).

Πηγή: Deutsche Welle

Στη συνέχεια διετέλεσε πρωθυπουργός της Ιταλίας την περίοδο της πανδημίας και έκτοτε, αν και στο παρασκήνιο, συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική ευρωπαϊκή φωνή με παρεμβάσεις που ανοίγουν το δρόμο για το μέλλον, όπως η περίφημη «Έκθεση Ντράγκι», για μια ΕΕ ανταγωνιστική απέναντι στην Κίνα και τις άλλες υπερδυνάμεις.Μερτς: Σκληρές οι μεταρρυθμίσεις για τους ΈλληνεςΣτην ομιλία του ο Φρίντριχ Μερτς εξήρε τις προσπάθειες του Μάριο Ντράγκι για τη διάσωση της ευρωζώνης, αποκαλώντας τον «σωτήρα» του ευρώ. Αναφέρθηκε επίσης στις μεταρρυθμίσεις που προώθησε την περίοδο της ευρωκρίσης, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις «ήταν σκληρές ιδιαίτερα για τους Έλληνες.Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Μερτς δήλωσε επίσης η πορεία των μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας ήταν δύσκολη, αλλά σωστή. Η χώρα του νότου της Ευρώπης κατάφερε να αποπληρώσει τα δάνεια που είχε λάβει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, είπε, προσθέτοντας: «Οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς».Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε την προθυμία της Ευρώπης να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, εξέφρασε αμφιβολίες για την ετοιμότητα της Ρωσίας για συνομιλίες. «Οι επιθέσεις της χθεσινής νύχτας μιλούν διαφορετική γλώσσα», είπε ο Φρίντριχ Μερτς.Ο Μερτς τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να υπαγορεύσει ποιοι θα είναι οι μεσολαβητές τους. «Εμείς οι Ευρωπαίοι αποφασίζουμε μόνοι μας ποιος μιλάει για εμάς, κανείς άλλος», είπε, ρίχνοντας ευθείες βολές προς τη Μόσχα, σε σχέση με μια πιθανή διαμεσολάβηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ, κάτι το οποίο αποκλείει η γερμανική κυβέρνηση.Ο Μερτς κάλεσε επίσης τα ευρωπαϊκά κράτη να παραμείνουν ενωμένα. «Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να συμβάλει στη διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας τάξης, έτσι ώστε να διέπεται από κανόνες και όχι από αυθαιρεσίες και τον νόμο της ζούγκλας».Ο κόσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση αναδιάταξης, δήλωσε ο Μερτς. «Βιώνουμε τώρα κάθε εβδομάδα κρίσεις. Σε αυτή την κατάσταση, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια σαφή πορεία και ψυχραιμία. Πρέπει να ορίσουμε, σίγουροι για τον εαυτό μας, τα συμφέροντά μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση για να προστατεύσουμε αυτά τα συμφέροντα».Μητσοτάκης: Ευγνωμοσύνη σε Ντράγκι και ΓιούνκερΑπό την πλευρά του ως κεντρικός ομιλητής, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι η Ευρώπη στο σύνολό της βρισκόταν σε «υπαρξιακή κρίση» την εποχή της ευρωκρίσης. «Υπήρχε κίνδυνος διάσπασης», ανέφερε εμφατικά. Τα λόγια του Ντράγκι, συνέβαλαν σε μια ανατροπή, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Στην ομιλία του ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε «άξιος για την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων» και ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκι που επέδειξε σε όλη του την καριέρα «θάρρος» ως «ηγέτης». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του, στο όνομά του ελληνικού λαού, για την προσφορά του Μάριο Ντράγκι, ενός πολιτικού που «ενέπνευσε» πολλούς άλλους.Ευχαρίστησε όμως και τον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, ο οποίος παρακολουθούσε επίσης τη βράβευση Ντράγκι. Και ο Γιούνκερ, τα χρόνια που διετέλεσε επικεφαλής της Κομισιόν, έπαιξε κομβικό ρόλο στη διάσωση της Ελλάδας.«Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι διαφορετικές. Υπάρχει κίνδυνος η Ευρώπη να μην γράφει πια η ίδια το μέλλον της, αλλά απλά να παρακολουθεί», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

