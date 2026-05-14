Μαρινάκης για 10: Προκλητικό να μιλάνε για την «ψυχή» της ΝΔ αυτοί που συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ

Στην αντεπίθεση φαίνεται πώς περνάει η κυβέρνηση μετά την επιστολή που συνέταξαν εναντίον της δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη και δημοσιεύτηκε σήμερα, ενόψει του κομματικού συνεδρίου, στην εφημερίδα Δημοκρατία.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής και συγκεκριμένα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τους «10» ότι μιλάνε για «ψυχή» ενώ συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε η κυβέρνηση, εκφράζοντας μια ρητορική ακραίου λαϊκισμού.

«Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν μια ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το ''κοίτα ποιος μιλάει''.

Και, εν πάση περιπτώσει, κανένας δε θεωρώ ότι είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής ή της συνείδησης του Νεοδημοκράτη πέραν των ανθρώπων που ανώνυμα και ανιδιοτελώς για πάρα πολλές δεκαετίες υπηρετούν την παράταξη αυτή, όπως και πολλοί άνθρωποι άλλης παράταξης που ανήκουν σε άλλους ιδεολογικούς χώρους, από τους ίδιους ανθρώπους αυτούς.

Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Ν.Δ., την καρδιά της Ν.Δ., και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων εννοιών διάφοροι οι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης.

Στην επιστολή τους οι «10» ασκούν δριμεία κριτική προς την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία νέου κόμματος, δεξιότερα της ΝΔ...

«Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές, τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και τη θεσμική σοβαρότητα», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή τους.

Την επιστολή υπογράφουν οι πρώην βουλευτές Αργύρης Ντινόπουλος, Φεβρωνία Πατριανάκου, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταβλούρος, ο πρώην ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας, ο πρώην υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς, ο πρώην διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναρδάκης και τα κομματικά στελέχη Δημήτρης Πανοζάχος, Σέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόγκας.

Πηγή: skai.gr

